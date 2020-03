Enfin de la lumière sur la RN12. La décision a été prise avant-hier par le wali de Tizi Ouzou pour le lancement de l'opération de réfection et réparation de l'éclairage public au niveau de ce tronçon au trafic rapide et très dense, par l'entreprise Epic Tafat Tizi Ouzou. Ce projet coûtera une cagnotte de 12 milliards de centimes, selon Hocine Allem, directeur de l'Epic Éclairage public qui précise que la RN 12 sera totalement éclairée d'ici le mois de juin prochain.

Ce tronçon routier est très important pour l'économie de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que le déplacement des populations. Il relie toute la région à la capitale. Etant l'unique voie de liaison pour les citoyens travailleurs et les entreprises, cette route est souvent en proie à des embouteillages monstres au niveau de l'entrée de la ville d'Alger pour les allées et l'entrée de la ville de Tizi Ouzou dans le sens des retours. C'est pourquoi, durant plusieurs années, les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont dénoncé et décrié les obstacles qui se dressent sur cette route très fréquentée pour vaquer à leurs affaires quotidiennes. Ces derniers temps, des usagers, par milliers se plaignent de l'absence d'éclairage public sur cette autoroute, pourtant au trafic rapide.

Pour bon nombre de voyageurs, la RN12 constitue un véritable danger public à cause des accidents de la circulation que l'on y dénombre chaque jour. Aussi, des appels et des alertes ont été lancés à l'endroit des pouvoirs publics, afin de prendre en charge ce problème très grave. Très grave, parce que durant plusieurs années, le manque de lumière a causé beaucoup d'accidents de la circulation. Les usagers affirment que dès que la lumière du jour s'estompe, la route prend des airs d'une véritable jungle. La conduite est très difficile de nuit, même en utilisant les phares. Pour les usagers, il est très facile de perdre le contrôle de son véhicule à cause des lumières éblouissantes des automobilistes qui viennent dans le sens inverse. Un phénomène qui cause de nombreux accidents. Pour d'autres usagers,le problème dépasse de loin ce constat. En effet, d'aucuns auront remarqué que l'éclairage public n'est pas opérationnel dans la partie de l'autoroute qui se trouve sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Beaucoup accusent les autorités de laisser-aller concernant la vie des populations de la wilaya.