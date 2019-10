120 étudiants, dont 28 étudiants étrangers, ont rejoint hier, l’école supérieure de la sécurité sociale (Esss), au titre de l’année 2019-2020, dans le but d’obtenir un master dans quatre spécialités de formation supérieure relatives au domaine de la protection sociale, à savoir la spécialité juridique, la gestion stratégique et la gestion informatique. Présidant la cérémonie de lancement officiel de l’année universitaire de cette école, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a affirmé que cet établissement scientifique avait pour objectif «la consolidation des connaissances et des capacités fondamentales», afin de garantir le bon fonctionnement du système de la sécurité sociale, selon les normes de l’Organisation internationale du travail (OIT) et le développement de l’échange d’expériences en matière de sécurité sociale aux doubles plans régional et international. Outre la formation en master, le ministre a précisé que l’école œuvre à développer la formation continue dans le domaine de la protection sociale, pour assurer la qualification de la ressource humaine, contribuant ainsi à «la promotion continue du système de la sécurité sociale». Le même responsable a expliqué que cette école a été placée en cotutelle pédagogique du ministère du Travail et de celui de l`Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour lui, l’école est devenue un véritable pôle de formation et de spécialisation dans le domaine de la sécurité sociale et de sa modernisation, tant au niveau national que régional ; le ministre a en outre souligné que l’Esss a vu la sortie de quatre promotions composées de 300 étudiants algériens et de différents pays africains. Pour cette année, quatre étudiants palestiniens ont rejoint l’école. Dans ce même chapitre, le premier responsable de cette école a rappelé les conventions bilatérales de coopération, conclues entre l’Esss et les établissements de sécurité sociale de Mauritanie, Mali, Niger, Cameroun, Tunisie et Sénégal. De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a estimé que l’école supérieure de la sécurité sociale est un modèle de réussite et une expérience a étendre dans les autres secteurs. Pour lui, plusieurs autres secteurs dont les ministères du Travail, de la Culture, et du Tourisme disposaient d’écoles ou d’instituts nationaux supérieurs soumis à la tutelle pédagogique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, expliquant que la tutelle pédagogique constituait un «accompagnement de toutes ces écoles pour garantir la cohésion du système de l’enseignement supérieur en Algérie».