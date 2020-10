L'heure est venue de cesser de s'endormir sur ses lauriers. La diplomatie nationale née dans les maquis, a fait une entrée tonitruante dans le concert des nations, après l'accès du pays à son indépendance. Le 8 octobre 1962 l'emblème national fut hissé au siège des Nations unies à New York. L'Algérie a été, depuis, de tous les combats pour la paix, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle a fait de la non-ingérence et de la solution politique des conflits, des principes. Restant droite dans ses bottes, elle n'en déviera plus. La diplomatie algérienne célèbre son 58ème anniversaire aujourd'hui; cela donnera l'occasion de revenir sur ses plus hauts «faits d'armes». La libération, en janvier 1981 de 52 diplomates et civils américains pris en otage dans leur ambassade à Téhéran, l'accord frontalier entre l'Irak et l'Iran, le 6 mars 1975, appelé «Accord d'Alger», l'accord de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée, la nationalisation des hydrocarbures, le 24 Février 1971 en préparant subtilement les grandes capitales à cette prise de contrôle des activités de production du gaz et du pétrole qui constitueront la colonne vertébrale de son économie... Plus récemment, son rôle de premier plan dans le retour de la paix au Mali et en Libye. Une commémoration qui se fera cette année sous le signe d'une crise sanitaire mondiale foudroyante et du renouveau de son économie. Deux rencontres phares lui ont été consacrées. Un Plan de relance en août dernier et une Conférence nationale sur les start-up au début de ce mois. Avant que ne se tiennent ces deux événements il y a eu l'adoption d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures, la suppression du 51-49 pour les secteurs qui ne touchent pas à la souveraineté du pays et un Code des investissements qui ne devrait pas tarder à voir le jour. Autant de mesures qui doivent rendre plus attractif un marché national aux potentialités avérées, miné par des réflexes bureaucratiques qui ont rebuté des investisseurs, parmi les plus audacieux. Ils ne se bousculeront certainement pas au portillon, sur un simple claquement des doigts. La promotion de la destination Algérie doit se faire. Elle nécessitera une opération de marketing d'envergure. Un terrain où se sont peu investies les représentations diplomatiques à l'étranger, les ambassadeurs, pour faire la promotion du marché et des produits nationaux. Le président de la République avait d'ailleurs souligné le rôle que doit jouer la diplomatie algérienne dans la promotion des produits algériens à l'étranger, lors de son discours d'ouverture prononcé le 18 août, à l'occasion de la tenue de la Conférence nationale sur la relance économique et sociale. Un message à nos diplomates pour sortir de leur «cocon», des activités administratives basiques ou de leur participation symbolique à des événements qui s'apparentent à des réunions de salons. L'heure est à l'investissement du terrain, à la prospection d'opportunités de marchés et surtout à «l'image» d'un pays longtemps écorné par la décennie noire qui l'a pratiquement réduit à vivre en autarcie. Une tragédie qui s'est jouée à huis clos d'où l'Algérie est sortie grandie en se forgeant un statut qui fait d'elle une référence en matière de lutte antiterroriste. Un pays en paix qui a retrouvé sa stabilité, sa place au sein du concert des nations avec la ferme intention de se projeter dans la modernité et le développement économique. La voix de ses diplomates est prépondérante pour convaincre les entreprises étrangères à s'y rendre pour investir. Un plan des plus audacieux a été conçu pour sortir de la dépendance au pétrole, promouvoir l'économie de la connaissance et faire la part belle aux énergies renouvelables, à l'économie verte. Le secteur de l'automobile, des mines, de l'énergie... sont en pleine restructuration. Autant d'opportunités d'investissement qui ne demandent qu'à être valorisées. L'Algérie nouvelle est en chantier. La voix de sa diplomatie doit résonner aussi puissamment qu'elle l'a été pour les causes justes, pour la paix, pour convaincre les entreprises étrangères que «le jeu en vaut la chandelle».