Le laboratoire pharmaceutique Roche a présenté, hier, à Alger, une séance de vulgarisation médicale intitulée «Introduction à l'économie de santé présentée par Internet par le professeur Mustapha Chelghoum.

Cette séance de formation, destinée spécialement aux journalistes nationaux qui couvrent les événements médicaux et pharmaceutiques, organisée par «Interface-média» a pour thème: «l'économie de santé, le rôle des médias et de l'Etat sur le plan du contrôle et la responsabilisation du patient.»

De la longue présentation dispensée par Internet par le professeur Chelghoum, il ressort qu'en 2012, le nombre moyen de médecins algériens était de 12 pour 10 000 habitants avec deux lits d'hospitalisation pour 1000 habitants dans le Tell algérien alors que les Hauts-Plateaux ne disposaient que de 1,5 lit d'hospitalisation pour 1 000 habitants. En comparaison, il dira que la moyenne en Afrique est de

2,5 lits d'hospitalisation alors que celle de l'Europe atteignait 33 lits pour 10000 habitantsDans son exposé, le professeur Chelghoum, qui a regretté le manque de données fiables en Algérie, a longuement disséqué le marché des médicaments. Il a regretté qu'il faille «8 à 10 mois» de procédure pour recevoir un médicament de la Pharmacie centrale. Il a estimé qu'un arbitrage médical est «obligatoire» pour enrayer cette plaie que la Pharmacie centrale motive notamment par les «impayés» malgré la disponibilité des médicaments.

Le locuteur a relevé que l'Algérie occupait le 9ème rang quant au budget de recherche et développement (Algérie BRD) tout en s'interrogeant «pourquoi l'Algérie ne produisait pas des molécules innovantes?» Ceci ordonne une amélioration du financement du secteur, estime-t-il.

Parlant des remboursements médicaux, Chelghoum a cité une de ses patientes qui «a tout vendu pour acquérir un médicament de l'étranger». Parmi les insuffisances citées, il indiquera un manque flagrant du système national de santé, mais louera la complémentarité existante entre le secteur public et privé. Il ne manquera pas non plus de montrer sa satisfaction devant l'inter-sectorialité qui anime le secteur qui bénéficie, par ailleurs, de l'aide de l'institut Pasteur.

Le professeur Chelghoum a regretté que l'Algérie ait huit ans de retard d'accès, mus à cinq ans ces dernières années, aux médicaments «innovants». Il a rappelé à l'occasion que la gratuité des soins est garantie par l'article 13 du statut de la santé.