C’est l’hécatombe. Le coronavirus a une force de frappe dévastatrice, meurtrière. Une tragédie sur le plan humain. Le bilan provisoire est lourd. 115 000 cas d’infection, dont plus de 4000 morts ont été recensés jusqu’à hier. L’épidémie qui semblait se circonscrire à son foyer originel, a pris une dimension planétaire. Après avoir fait son apparition en décembre 2019 à Wuhan, métropole industrielle chinoise de 11 millions d’habitants où plusieurs cas d’une pneumonie virale nouvelle sont détectés, la maladie s’est propagée comme une traînée de poudre dans plusieurs régions du monde, en Europe en Italie, notamment pointée désormais comme le second foyer de l’épidémie. Les pays asiatiques n’ont pas été épargnés tout comme le continent africain. Plus proche de nous, où l’on a recensé à ce jour une vingtaine de cas, l’Egypte et le Maroc ont enregistré leur premier mort. Après les personnes, les pays se confinent. A titre d’exemple l’Italie a décidé de mettre en quarantaine

15 millions d’habitants de deux régions du nord, dont la Lombardie où se trouve Milan, capitale économique du pays. La France a suspendu tous ses vols vers l’Italie du 14 mars au

3 avril.

L’Australie interdit aux ressortissants étrangers ayant voyagé en Italie au cours des deux dernières semaines, l’entrée sur son territoire. La panique ! Ce qui ralentit sensiblement l’activité du secteur du transport aérien. L’épidémie de Covid-19 pourrait coûter plus de 100 milliards de dollars au transport aérien, s’alarme l’Association internationale du transport aérien (Iata). Aux Etats-unis, en Allemagne, en France, en Italie, en Corée du Sud, au Japon… des entreprises tournent au ralenti faute de pièces et composants fournis par des partenaires chinois. Wuhan, foyer du coronavirus s’est révélé un carrefour industriel de premier plan pour l’approvisionnement de groupes de renommée mondiale. L’activité perturbée des entreprises chinoises bouleverse celles de nombreuses entreprises à travers le monde. Le constructeur français Renault doit fermer provisoirement une usine en Corée du Sud. Le géant américain Apple fait face à l’arrêt de la production de fournisseurs. Quand l’économie chinoise tousse c’est toute la planète qui éternue.