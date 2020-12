Des pertes, encore des pertes. De toutes les matières premières cotées en Bourse, le pétrole est celui qui subit le plus l'effet du covid-19. À ce sujet, le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a fait savoir, récemment, que les recettes pétrolières et gazières du groupe ont enregistré un recul de près de 40%, en raison de la baisse des prix du pétrole et de la crise sanitaire. Toufik Hakkar a expliqué qu'en 2019, les recettes pétrolières ont atteint 33 milliards de dollars, alors que pour l'année en cours, elle se situeront entre 20 à 21 milliards de dollars. Soit une perte de 13 milliards de dollars, l'équivalent de 1.717,875 milliards de dinars algériens. À cela s'ajoutent les 40 milliards de dinars de perte enregistrées par la compagnie aérienne nationale Air Algérie et les 9 milliards de dinars de l'Entmv (Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs. Tandis que l'Entreprise du métro d'Alger (EMA) a accusé une perte de 13 milliards de dinars depuis la suspension de ses services en mars dernier, suite au confinement sanitaire imposé pour lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué à Alger son directeur général, Ali Arezki. Alors que les pertes de la Société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral) s'élèvent à 1,705 milliard de dinars, soit 75% du chiffre d'affaires, lorsque le Groupe services portuaires (Serport) s'est sorti de la crise sanitaire avec 1 milliard de dinars de pertes. Soit au total une perte de

1718.277 184.075,34 de dinars. En parallèle, plus de 500.000 travailleurs se sont retrouvés au chômage, selon une étude préliminaire faite par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective. Des chiffres que la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, remet en cause. Dans un entretien au quotidien El Khabar, la SG du Parti des travailleurs (PT) assure que des «études indépendantes» ont démontré que, jusqu'à juillet passé, deux millions d'emplois ont été perdus en Algérie depuis le début de la crise sanitaire. En outre; la pandémie de coronavirus a également paralysé le secteur du tourisme en empêchant des millions d'émigrés algériens de se rendre dans leur pays pour passer les vacances d'été et a privé, par ailleurs, le Trésor public d'importantes sommes en devises fortes. Selon les estimations du gouvernement, les transferts des émigrés, via les banques, s'élèvent annuellement à 2 à 3 milliards de dollars. Une perte sèche! Tous ces indicateurs économiques suggèrent que 2021 sera une année plus difficile pour les Algériens. D'autant que le dinar algérien subît en ce moment les conséquences directes de la crise multidimensionnelle qui frappe le pays de plein fouet. La monnaie nationale se retrouve au plus bas face aux principales monnaies fortes. De ce fait, la balance commerciale risque de se dégrader au fur à mesure que le dinar algérien se déprécie, le prix du baril baisse et l'investissement public est réduit. Il est évident que cette crise économique n'est pas sans conséquences au moment où le taux d'inflation moyen annuel en Algérie est de +2,3% à fin novembre dernier, selon l'Office national des statistiques (ONS). Elle a notamment impacté en grande partie les entreprises de production contraintes d'acquérir les matières premières plus chères qu'auparavant. Ce qui se répercute directement sur le prix de vente des produits finis. Par ailleurs, la baisse des rentrées pétrolières, en contrepartie de la hausse de 10% des dépenses publiques selon la loi de finances 2021, fait fondre les réserves de change de l'Algérie, mettant en péril une économie déjà fragilisée, ce qui pourrait la contraindre, malgré son opposition de principe, à recourir à l'endettement extérieur. Dans sa loi de finances 2021, le gouvernement chiffre le déficit à 2.700 milliards de dinars (17,6 milliards d'euros), contre 2.380 milliards de dinars en 2020, soit près de 14% du Produit intérieur brut (PIB). «La situation ne nécessite pas uniquement un plan de relance, mais un plan du sauvetage de l'économie» indique l'économiste Mansour Kedidir, professeur à l'Ecole supérieure d'économie d'Oran, dans une déclaration à l'AFP. Ainsi, la crise du Covid-19 qui a frappé le monde entier est d'abord une crise sanitaire mais son impact va bien au-delà du secteur de la santé et les conséquences sont ressenties sur tous les secteurs économiques et sociaux. Du fait que ces conséquences s'imbriquent les unes avec les autres, il est certain que ces crises interconnectées deviendront plus complexes. D'où l'impérative urgence de résoudre ces crises au risque de devenir sociétales à même de mettre en péril la sécurité et la souveraineté nationales. Autant de sujets sur lesquels devra se pencher le président Tebboune dès son retour au pays.