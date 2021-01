Conformément à la directive, N°78/21 datant du 7 janvier dernier, émanant du secrétariat général du ministère de l'Education nationale, les établissements éducatifs à travers le pays sont appelés à célébrer le Nouvel An amazigh 2971 à travers des activités culturelles, pédagogique et de loisir dans le but de préserver le legs culturel national, riche et diversifié.

Une célébration qui doit intervenir par diverses manifestations culturelles: projection de films, représentations théâtrales, ateliers d'apprentissage de tamazight ainsi que des conférences thématiques sur la culture amazighe, en mettant en avant la double dimension culturelle et historique de Yennayer, premier jour de l'An amazigh, consacré fête nationale. Une action, selon la même correspondance, qui vise à consolider et à ancrer le concept de Nouvel An amazigh auprès des générations montantes, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel amazigh aussi bien matériel qu'immatériel, mais aussi à renforcer l'unité et la cohésion du peuple algérien. Le ministère de l'Education nationale insiste sur le fait que cette célébration relève d'un repère commun du peuple algérien dont la dimension joue un rôle majeur dons la préservation du legs national et met la lumière sur la profondeur de la culture et de l'histoire algériennes. Dans ce cadre, un programme pédagogique est tracé pour les trois paliers de l'Enseignement national afin de dispenser des cours sur la célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer) prévu par la Constitution de 2016. À cet effet, il est question sur le plan pédagogique de dispenser des cours les journées du 10 et 11 janvier sur cette date en mettant en relief les dimensions sociale, culturelle et économique de cet évènement, tout en mettant en avant l'importance de la terre et la sauvegarde de l'environnement, par l'organisation d'une action de reboisement. Quant au volet culturel et artistique, il est demandé aussi aux chefs d'établissements scolaires de concoc-ter des programmes culturels et artistiques, tout en respectant les gestes barrières et tout le protocole sanitaire y afférent.

Des activités, en somme, relatives à la projection de films documentaires sur Yennayer, des expositions, la présentation de l'art culinaire des différentes régions de notre pays. Dans cet élan, les établissements scolaires ont élaboré un programme d'activités culturelles et artistiques. il est à signaler qu'une partie des établissements a opté pour une célébration en ligne le mardi 12 janvier correspondant au premier Yennayer en raison des restrictions liées au

Covid-19. Toutefois, il est à rappeler que la célébration officielle de Yennayer est intervenue pour consolider le legs culturel amazigh avec ses différentes appartenances dans les différentes régions du pays.