Le retour de l’Algérie sur le plan régional est un fait établi par l’ensemble des observateurs de la scène nord-africaine. L’élection présidentielle et la légitimité acquise par le président de la République ont redonné des «couleurs» au pays, que certains avaient un peu trop vite enterré. L’Algérie est ainsi, très loin d’avoir perdu de sa puissance diplomatique. Et pour cause, sitôt la légalité constitutionnelle rétablie, l’ensemble de la communauté internationale avait, en son temps, souligné le retour de l’Algérie sur la scène, comme un apport conséquent à la paix en Afrique du Nord, mais également l’affirmation d’une voix écoutée et respectée à l’échelle de la planète.

Il serait malhonnête d’interpréter autrement le ballet diplomatique qui a cours ces deux derniers jours à Alger. Il a suffi au président Tebboune de souligner l’importance d’un règlement pacifique et négocié de la crise en Libye et son refus catégorique de l’internationalisation du conflit, en référence au déploiement de militaires turcs dans ce pays, la machine diplomatique s’est mise en branle et depuis, la capitale s’est transformée en un lieu de convergence de nombreux responsables européens et arabes.

Les visites des ministres des Affaires étrangères, égyptien, libyen, italien et turc, ainsi que les invitations adressées au chef de l’Etat à se rendre à de nombreux pays ne relève pas du hasard, ni d’une quelconque «gentillesse» des Etats-partenaires de l’Algérie. Les faits parlent d’eux-mêmes : une semaine, à peine, après son investiture à la tête de l’Etat, Tebboune a déjà reçu de nombreux ministres des Affaires étrangères et la liste est certainement encore longue. Il faut dire qu’il existe peu de pays dans le monde qui ont suscité un tel intérêt en 2019. Il demeure donc plus qu’évident que l’arrivée de l’actuel président de la République a réellement fait bouger les lignes diplomatiques à l’échelle de la région, tout au moins. Faut-il souligner, à ce propos, que le dossier libyen n’a pas connu une telle dynamique depuis de nombreuses années. La menace turque a certes, été un facteur déclenchant, mais le poids de l’Algérie a constitué un véritable catalyseur pour les démarches diplomatiques, en ce sens qu’Alger a fait converger les opinions, de sorte à permettre une meilleure visibilité quant à l’inefficacité de l’initiative turco-libyenne.

Depuis qu’Alger est devenue un carrefour pour les différents acteurs de la scène régionale, le discours s’est fait moins «guerrier» et les arguments en faveur d’une solution négociée, inclusive et inter-libyenne, trouvent des oreilles attentives des deux côtés de la Méditerranée. Ce qu’il faut considérer ces derniers jours, ce sont les appels contre l’intervention turque en Libye. Cela s’est fait le jour-même de l’annonce par Erdogan de l’intention de son pays de déployer des troupes en Libye, mais depuis que l’Algérie est entrée en scène, les voix sont autrement plus audibles et Erdogan s’est vu dans l’obligation de reconsidérer l’option militaire en Libye.

Cette mission diplomatique que mène l’Algérie n’est en fait qu’un échantillon de ce qu’a réalisé l’Algérie depuis son accession à l’indépendance. La diplomatie algérienne accumule une expérience considérable en matière de médiation. Le secret de la réussite de l’Algérie tient principalement à son attachement à des principes, à des idéaux et non pas à des agendas nationaux étroits. De fait, la présence de l’Algérie à la Conférence internationale sur la Libye à Berlin est un juste retour des choses, en ce sens que le monde a beaucoup à apprendre de l’expertise algérienne et sa profonde connaissance de la société libyenne. Cette aura incontestable qui s’étend au-delà de la région, prend sa source d’une longue pratique qui remonte au combat libérateur et s’est confirmé lors de rendez-vous historiques, notamment l’exclusion de l’Afrique du Sud de l’Assemblée générale de l’ONU en 1975, la création de l’Etat palestinien en 1989 à Alger, la résolution de la crise des otages américains en Iran, la médiation entre l’Erythrée et l’Ethiopie et plus récemment un rôle discret et très efficace dans l’accord sur le nucléaire iranien. Ce passé glorieux de la diplomatie algérienne a certainement joué dans l’immédiateté de l’effet de l’élection Tebboune à la présidence de la République.