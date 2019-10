L’Algérie occupe une « bonne position » en Afrique et dans le Monde arabe dans la mise en œuvre de l’objectif de développement durable relatif à l’égalité des sexes (ODD-5), a affirmé mercredi à Alger, le Coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie,

Eric Overvest.

« L’Algérie se positionne très bien en Afrique et dans le Monde arabe en matière de réalisation de l’ODD-5 », a-t-il déclaré lors d’un atelier sur le renforcement des capacités nationales sur l’égalité entre les sexes.

Relevant les « grandes avancées » réalisées par rapport à la participation de la femme dans la vie politique et dans les centres de décision en occupant des postes de responsabilité, il dira que l’Algérie a également accompli de « grands efforts » dans la lutte contre les violences faites aux femmes, soulignant notamment l’effort réalisé sur le plan législatif et concernant l’élaboration des plans d’action en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Les « importants progrès » réalisés par l’Algérie « se sont accélérés ces dernières années », a-t-il soutenu, citant « l’amendement du Code pénal en décembre 2015 » renforçant les sanctions en cas de violences basées sur le genre, et la réforme constitutionnelle de 2 016 qui affirme, notamment le principe de parité dans l’accès au monde du travail et aux postes de responsabilités ».

Le coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie a rappelé que l’appui apporté par le système des Nations unies à l’Algérie vise à « accompagner les efforts (…) pour une meilleure prise en compte de l’égalité dans la mise en oeuvre de l’agenda 2030 ».

Overvest a plaidé pour la poursuite de « l’application des engagements et toutes les obligations pour l’égalité du genre » et le renforcement des « capacités nationales, notamment sur la question de la budgétisation sensible au genre, afin qu’elle soit reflétée dans les politiques publiques ».

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de « favoriser l’inclusion systématique des femmes et des filles » tout en agissant « sur les facteurs de leur vulnérabilité ».

A cet égard, un atelier de deux jours, intitulé « renforcement des capacités nationales sur la transversalité

de l’ODD 5 » sera organisé à partir d’aujourd’hui à Alger, a indiqué, hier, le ministère des Affaires étrangères. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet d’appui conjoint du système des Nations unies (SNU) à la coordination et suivi de la mise en œuvre des ODD par l’Algérie.

L’atelier vise à « renforcer l’intégration et une meilleure « transversalité » de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la mise en œuvre de l’agenda 2 030 dans les politiques et programmes nationaux » et « développer avec les différentes parties prenantes une approche intégrée et multisectorielle nécessaire à la mise en œuvre de l’ODD 5 avec l’appui du SNU ».

Il s’agit, également, de « sensibiliser les cadres sectoriels sur l’importance de la collecte et du partage des données en matière de genre, par âge et sexe, (…) et identifier les sources et moyens de collecte de données par âge et sexe au niveau de tous les différents secteurs ».

Cet atelier est organisé par le ministère des AE, en coordination avec celui de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, avec l’appui du système des Nations unies. Cinquième du genre, l’atelier s’inscrit dans la continuité des quatre ateliers qui ont été organisés avec « succès » en 2018 et 2019.