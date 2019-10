Une initiative nationale sous l’intitulé « La ligue de l’initiative nationale populaire pour la fraternité et la paix » a appelé l’ensemble des Algériens et des Algériennes à faire de « l’élection présidentielle du 12 décembre prochain une fête nationale et donner une leçon de patriotisme aux sceptiques qui veulent voir le pays s’embourber dans la crise et la dislocation », a déclaré le coordinateur de l’initiative nationale et populaire pour la fraternité et la paix, Tayeb Dahkal. La ligue est constituée d’organisations qui embrassent des horizons multiples. Il y a des juristes, des imams, des avocats, des enseignants, des personnalités culturelles et des notables dans toutes les régions du pays. La Inpfp est une sorte de fédération qui fédère le potentiel associatif et citoyen dans tous les domaines qui ont trait à la société et les préoccupations qui ont un rapport direct et indirect avec la patrie.

La réunion d’hier à l’hôtel El Riad avait une connotation nationale en relation directe avec la joute électorale de la présidentielle du 12 décembre prochain.

Le coordinateur de la ligue a rappelé le rôle et l’engagement des acteurs de la société civile et des notables se reconnaissant dans sa structure que «la tâche primordiale des patriotes et les dignes fils de la patrie est de défendre et de soutenir l’armée nationale populaire (ANP) qui fait face à des dangers et des menaces ciblant l’Algérie et sa souveraineté», et d’ajouter : «L’acharnement que subit notre armée comme ingérence, que ce soit de l’étranger ou de certains ennemis de l’intérieur du pays», a-t-il soutenu.

La ligue est déterminée, selon les dires de son coordinateur Tayeb Dahkal, à s’inscrire dans «le processus électoral pour réussir l’élection présidentielle du 12 décembre prochain et permettre à l’Algérie de se doter d’un président en mesure d’opérer les réformes et les changements dans la sérénité et dans le cadre constitutionnel ». Dahkal a fait allusion à la situation politique que traverse actuellement le pays, en qualifiant le contexte de «très difficile et dangereux», mais pour lui, le pays à toujours «su faire face aux menaces et dangers grâce à son Armée nationale populaire et ses forces vives de la patrie», a-t-il mentionné. La ligue de l’initiative nationale et populaire pour la fraternité et la paix a réaffirmé son attachement à la solution constitutionnelle qui visera l’objectif de l’élection présidentielle comme seule et unique issue légale et légitime qui renforcera et consolidera les institutions de l’Etat et épargnera au pays les menaces d’une crise qui risque de déstabiliser l’équilibre institutionnel du pays.

Les intervenants qui représentent les multiples associations de la société civile ont unanimement défendu la «voie salutaire de l’élection présidentielle avec l’ accompagnement de l’institution militaire qui a épargné au peuple et au pays la crise aux conséquences néfastes», souligne-t-on. La ligue croit très fort que «la solution à la crise politique qui dure depuis des mois, réside dans la jonction entre le peuple et son Armée nationale et populaire pour parer aux menaces qui guettent le pays et sa souveraineté». Les représentants de la ligue des acteurs et des organisations de la société civile ont dénoncé vigoureusement l’ingérence de l’Union européenne dans les affaires internes du pays. L’objectif de la ligue comme cela a été réaffirmé par son coordinateur, Tayeb Dahkal, est de montrer à l’opinion internationale que «le peuple est conscient des enjeux et des dangers qui guettent la nation. Ce peuple qui a montré par le passé dans des conditions aussi difficiles comment il a pu sortir vainqueur et héroïque en donnant la preuve que quand il s’agit de la patrie, l’Algérien et l’Algérienne savent faire la différence et que l’intérêt suprême de la patrie passe avant toute autre chose», affirme-t-on. Les animateurs de la ligue se disent être confiants quant à l’issue de la crise politique qui caractérise le pays, pour eux « les Algériens vont donner une gifle à ceux qui croient que le pays va sombrer dans le chaos.

Nous sommes mobilisés sur le terrain pour faire du 12 décembre prochain une journée qui marquera l’histoire de l’Algérie et l’insérera dans le concert des pays dignes de respect grâce à sa révolution pacifique qui émerveille le monde entier», a souligné le coordinateur de la ligue, Tayeb Dahkal.