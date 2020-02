Dans le cadre du programme du Cgscl (Caisse des garanties et de solidarité des collectivités locales) lancé par la Concession de distribution de Bouira, les travaux ont été entamés par les entreprises sous-traitantes pour la réalisation de 9,424 km sur les 212 km prévus, permettant à 101 foyers, sur 2 706 envisagés de se raccorder à l’énergie électrique. L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est de l’ordre de 532,183 MDA. Les travaux ont démarré, pour la daïra de Sour El Ghozlane, dans les localités de Dechmia-Centre, Hammadia, Ouled Yekhlef et Ouled Amar où est prévue la réalisation d’une ligne de 5,2 km pour le raccordement de 58 foyers à l’énergie électrique. La daïra de M’Chedallah est concernée par une ligne de 2,5 km qui alimentera 25 foyers dans les localités de Chekra et Beni Yakhlef Verghouth. A Raouraoua, daïra de de Bir Ghabalou, le fournisseur de l’énergie a lancé les travaux de pose d’une ligne électrique de 1,7 km et qui servira au raccordement de 18 foyers à l’électricité. Le reste des localités retenues au programme verra les travaux débuter incessamment, précise le communiqué transmis par la chargée de communication du groupe énergétique, Widad Benyoucef.