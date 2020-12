Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique de son frère l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a pris des nouvelles de son état de santé et lui a réitéré son invitation à effectuer une visite au Qatar après son rétablissement et son retour au pays, indique un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a pris des nouvelles de son état de santé et lui a adressé ses voeux de bonne santé», précise le communiqué. À cette occasion, «l'Emir du Qatar a réitéré à monsieur le président son invitation à effectuer une visite au Qatar, après son rétablissement et son retour au pays». «À son tour, monsieur le président a remercié l'Emir du Qatar pour ses nobles et fraternels sentiments et accepté l'invitation.» Cet entretien téléphonique est le troisième du genre, depuis le message du président de la République aux Algériens, annonçant son rétablissement et son prochain retour au pays.