La victoire de l’Equipe nationale de football en coupe d’Afrique des nations restera sans doute un des moments forts, si ce n’est le plus marquant de la longue carrière politique de Abdelkader Bensalah. Elle aura gravé en tout cas pour l’éternité son passage à la tête du pays. Le chef de l’Etat était en effet loin d’imaginer lorsqu’il a pris ses fonctions, suite à la démission de l’ex-président de la République, qu’il allait vivre un événement aussi exceptionnel.

Le parcours aussi inattendu que prodigieux des héros du Caire allait embaumer ces manifestations pacifiques et populaires qui font battre tous les vendredis le cœur des Algériens. La crise dans laquelle est plongé le pays marquera une halte pour donner libre court à une joie, à une liesse qui aura sans doute dépassé celles exprimées par le peuple algérien à la première heure de son indépendance, lors de la première qualification de l’EN au Mondial de 1982 ou de la célèbre épopée d’Omdurman qui l’a conduit à celui de 2010. La victoire des Verts à la CAN 2019 les a élevés un cran au-dessus, pour les envoyer au Panthéon du foot national. Ils symbolisent désormais cette soif de victoires d’une Algérie qui en avait presque perdu le goût, mais qu’un vent nouveau pousse vers un avenir serein, lumineux. Le chef de l’Etat le dit clairement dans une émouvante allocution de félicitations prononcée à leur rencontre lors de la réception qu’il a organisée en leur honneur samedi au Palais du peuple à Alger. « C’est ainsi que vous vous érigez en meilleur modèle pour toute une génération de jeunes Algériens ambitieux, fervents et jaloux de l’Algérie, une génération ornée de compétences et de savoir-faire lui permettant de prendre son destin en main pour en faire jaillir l’avenir et les gloires de la patrie», a déclaré Abdelkader Bensalah qui a mis en exergue la mission formidablement accomplie par ceux qu’ils a surnommés les « Combattants du Désert ». « Les Algériennes et Algériens, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, ont fondé leurs espoirs en vous, dès l’entame de votre parcours sportif couronné lors de cette rude compétition continentale de la trente -deuxième édition de la coupe d’Afrique des nations (CAN) qui s’est déroulée dans le pays frère l’Egypte » leur a dit le chef de l’Etat qui a relevé cette relation fusionnelle extraordinaire entre le peuple algérien et les Verts, qui tire son essence des succès historiques arrachés dans la douleur, dans le dépassement de soi pour en faire don à toute une nation. « Votre victoire méritée à la CAN demeurera un événement sportif gravé dans l’histoire de la nation, un événement qui a fait exploser l’allégresse d’un peuple qui a vécu, corps et âme, les matchs que vous avez joués avec autant de ferveur, plaçant la barre plus haut au fur et à mesure de cette 32e édition, en réponse avec des millions de supporters, et ayant pour ambition la réjouissance de tous les fans fiers de vos performances si puissantes et élégantes » notera le premier magistrat du pays. « Cette distinction est véritablement exceptionnelle en ce sens qu’elle vise à récompenser vos réalisations distinguées et à être une source d’inspiration et un exemple pour les générations à venir. Merci à tous, vive l’Algérie », conclura le chef de l’Etat. Un discours palpitant pour une victoire renversante.