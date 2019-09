L’innovation et le partenariat sont au cœur du nouveau plan d’action élaboré pour l’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB) au titre du programme national «Adéquation-formation-emploi-qualification» (Afeq), a-t-on appris, hier, du coordinateur local de cette opération. L’objectif consiste à «consolider davantage les chances d’employablilité des jeunes diplômés de l’université», a précisé à l’APS Hassane Bouklia à l’issue d’une réunion de la commission Afeq tenue à l’Usto-MB. Le plan d’action a été débattu dans ce cadre par une trentaine de participants, dont des enseignants, des étudiants et des représentants du secteur économique et des dispositifs publics d’aide à l’emploi, a expliqué Bouklia. La rencontre a notamment permis de définir trois grands axes à l’effet de «faciliter la création de jeunes entreprises innovantes», de «contribuer à la valorisation de la recherche scientifique» et de «promouvoir l’égalité des chances». Les participants ont également convenu de la nécessité de poursuivre les efforts déjà engagés en vue de «renforcer les capacités des dispositifs de la relation université/entreprises» et ce, en mettant l’accent sur «les stages des étudiants».