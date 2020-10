À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, qui coïncide avec le 22 octobre de chaque année, feu Mohamed Abderrahmani, enfant de Melbou, a reçu un hommage mérité. Brahim Merad s'est rendu à Melbou pour officier la cérémonie de recueillement devant la stèle dédiée à Mohamed Abderrahmani, ancien journaliste et directeur du quotidien El Moudjahid.

Le conseiller du président de la République en charge des zones d'ombre a présidé la cérémonie organisée en hommage à Mohamed Abderrahmani, ce natif de la région, assassiné le 27 mars 1995 à Alger. La cérémonie s'est déroulée en présence du wali de Béjaïa, des autorités locales, des représentants de l'Onec et de l'Onem, ainsi que des journalistes.

Après le dépôt d'une gerbe de fleurs, nombreux étaitent ceux qui ont retracé le parcours du défunt, tout en rappelant les différents échelons qu'il a gravis, avant d'être directeur du quotidien El Moudjahid. Les différentes allocutions s'articulaient aussi autour d'un hommage à tous les journalistes assassinés, durant la décennie noire.

Le conseiller du président en charge des zones d'ombre, qui se trouvait à Béjaïa dans le cadre d'une visite d'inspection, s'est incliné à la mémoire de Mohamed Abdderrahmani, assassiné par des terroristes. Il était directeur général du journal El Moudjahid où il a commencé sa carrière journalistique, en 1964. Les personnalités présentes ont salué le professionnalisme et la rigueur dont il a fait preuve, durant toute sa vie. Véritable référence nationale dans le domaine du journalisme et de l'engagement pour la cause nationale, durant et après la Guerre de Libération nationale 1954-1962, Mohamed Abderrahmani est revenu jeudi dernier,à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse. Homme de valeur, journaliste et responsable d'un journal au sens noble de l'éthique et de la déontologie, le défunt Abderrahmani accordait beaucoup d'importance, d'attention et de respect aux relations humaines et professionnelles. Mohamed Abderrahmani, l'enfant de la région de Melbou, dans la wilaya de Béjaïa, est reconnu par tous. Il fait partie d'une région qui a enfanté beaucoup d'hommes de valeur, qui sont tombés, en martyrs, pour la liberté et l'indépendance du pays. Aujourd'hui encore, Béjaïa reste l'une des régions du pays, qui compte de nombreux journalistes. Pratiquement tous les quotidiens nationaux y sont représentés. L'occasion n'a pas été ratée pour rendre hommage aux journalistes disparus dont, entre autres, Saïd Mekbel.