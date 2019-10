La chute de Bahaeddine Tliba a été aussi brutale que son ascension. En moins d’une dizaine d’années, le député FLN, déchu de son immunité parlementaire avant d’être placé, jeudi dernier, en détention préventive, a pu amasser une fortune colossale et détenir un énorme pouvoir politique. Comment a-t-il réussi un tel exploit en si peu de temps ? Bahaeddine Tliba ne possède nullement des potentialités hors du commun, mais son génie réside, à ne pas en douter, dans sa capacité à intégrer le système de la «Issaba» qui avait fait main basse sur toute l’Algérie et ses richesses. Durant les deux dernières décennies, les alliances se faisaient et se défaisaient entre les hommes du pouvoir et les politiques d’une part et, d’autre part, avec l’oligarchie. Réussir à s’introduire dans ce monde où était partagée la rente pétrolière à travers la prédation et la corruption généralisées, garantissait une place au soleil et Tliba y est parvenu. L’homme, accusé aujourd’hui, de blanchissement d’argent et de financement occulte des campagnes électorales, a dû «graisser» la patte, faire le «sale boulot» qui lui a été demandé ou encore trouver les compromis nécessaires qui lui ont permis d’obtenir son ticket d’admission dans le «système». Tliba a créé un empire à Annaba, en tissant une toile de liens à tous les niveaux de responsabilité. Il a protégé ses affaires en se lançant dans une carrière politique pour se rapprocher de la sphère qui détient le pouvoir et qui allait lui garantir les appuis nécessaires, pour préserver ses privilèges. Mais comme dans ce monde, il n’y a que les intérêts qui priment, Tliba devait, en contrepartie, servir le «système» et ses hommes forts, pour leur permettre d’accaparer une plus grande part du gâteau par la dilapidation des richesses du pays. C’est dans cette Algérie qui a connu, durant de longues années, une ère d’opacité, de magouilles, de guerres de clans et de non-dits, que Tliba a pu devenir vice-président de l’Assemblée populaire nationale. Il a été le second du troisième homme d’Etat !

Pas étonnant dans le pays où même le ministre de la Justice est accusé de malversations. Un pays qui a connu les plus grands scandales de corruption à grande échelle et dont les procès ont toujours été sans conséquences pour leurs principaux bénéficiaires, et se terminant par la condamnation de seuls quelques malheureux « lampistes ». Dans ce système corrompu et maffieux qui a géré l’Algérie dans l’opacité la plus totale, les «Tliba» étaient nombreux et leur existence confirme que les affaires avaient largement pénétré le monde politique au point où le régime a fini par se confondre avec l’oligarchie. Pour s’en convaincre, il suffit de voir l’effet domino provoqué par l’arrestation des hommes d’affaires. Les Benhamadi, Tahkout, Oulmi ou encore Haddad ont tous provoqué la chute séquentielle de presque la totalité des hauts responsables qui se sont succédé au pouvoir ces 20 dernières années. Il ne s’agit pas d’un, de deux ou même de cinq ministres. Leur nombre est effarant et dépasse la vingtaine. Scandaleux, certes, mais c’est là la réalité du pouvoir qui régnait en Algérie ! Sa mise à nu a été possible grâce à la révolte du peuple, un certain 22 février 2019. Les Algériennes et les Algériens n’ont jamais été dupes. Ils ont souffert, ils ont été à maintes reprises trompés et ont décidé d’y mettre le holà.