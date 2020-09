Les journées portes ouvertes sur le Gendarmerie nationale, inaugurées hier, au Palais de le culture et des arts Mohamed Boudiaf de Annaba a, comme chaque année, été une édition dont le but est de se rapprocher de citoyen. La manifestation se veut aussi être un événement de vulgarisation sur le rôle que joue la gendarmerie dans le société, ainsi que l’obligation de faire connaître aux citoyens les différents services de cette institution qui ne cesse de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et dimensions. L’acquisition de matériel de pointe contribue à la facilitation des missions des différentes brigades et unités relevant de ce corps constitué, notamment dans sa lutte contre la criminalité urbaine et transfrontalière, ainsi que les accidents de la route. Le renforcement de ce corps de sécurité avoisine une couverture de plus de 85% au niveau de toute la wilaya. Les efforts renseignent sur l’importance qu’accorde le haut commandement à la sécurisation des personnes et des biens. Un processus qui passe par la modernisation de ce corps, pour faire face aux divers défis, à l’ère les grands changements dans le monde, dont les nouvelles technologies et la cybercriminalité. Dans ce sens, il est impératif de souligner l’intérêt qu’accorde le ministère de la Défense nationale à l’investissement dans les ressources humaines, à travers la formation tant à l’étranger qu’à l’intérieur de pays, pour l’acquisition des connaissances dans les sciences et les nouvelles technologies, à tous les niveaux.