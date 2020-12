Les travailleurs de l'Eniem ont organisé une grande marche de Oued Aïssi, où se trouvent les ateliers de l'entreprise, au siège de la wilaya situé au centre-ville de Tizi Ouzou.

Une marche d'une quinzaine de kilomètres pour exprimer leur colère, suite à la décision de la direction de les mettre au chômage technique du 1er au 31 décembre en cours.

L'action, qui a duré plusieurs heures de la matinée d'hier, a causé quelques désagréments aux automobilistes, nombreux sur ce tronçon routier de la RN 12 au trafic dense. Approchés, de nombreux travailleurs ont exprimé leur lassitude de cette situation qui se répète depuis plusieurs années, avec des conséquences néfastes sur leurs conditions socioprofessionnelles.

De son côté, le directeur général de l'entreprise, Djilali Mezouar, a évoqué plusieurs raisons qui sont derrière cette décision.

L'orateur affirmera, d'emblée, que la Banque extérieures d'Algérie (BEA) refuse de débloquer la seconde partie des crédits nécessaires pour, dit-il, financer les approvisionnements en pièces CKD et SKD nécessaires au processus de fabrication. Mezouar ajoutera que la même banque a déduit de l'entreprise la somme de 730 millions de dinars du montant du crédit de 1, 1 milliard de dinars octroyé en février de la même année avant l'expiration du délai de remboursement. Parallèlement à la banque, le premier responsable de l'Eniem a fait savoir qu'un lot de marchandises importé par l'Eniem se trouve encore bloqué au niveau des douanes à cause de l'absence d'autorisation d'importation et d'exploitation de matière première. Toutefois, celui-ci a tenu à rassurer les travailleurs en ce qui concerne les salaires de base, l'indemnité d'expérience professionnelle, les primes et les allocations familiales qui seront versés pendant la période du chômage technique. Mezouar assurera également que les retenues mensuelles ne seront pas effectuées sur les prêts sociaux contractés par les travailleurs, prêts sur les produits Eniem et les produits UC. Mais, ces assurances ne semblent pas calmer la colère des travailleurs qui étaient très nombreux à répondre à l'appel à la marche d'hier.

En fait, les travailleurs sont lassés de cette procédure de mise au chômage technique répétitive, sans jamais trouver une solution définitive. Certains s'interrogent sur les causes plus profondes de cette situation parce qu'en effet, l'interrogation est légitime sur la destination des produits fabriqués. Si ces quantités sont vendues, il est nécessairement logique que les caisses de l'entreprise soient remplies, sans les crédits bancaires. Il est également légitime de s'interroger sur l'utilité des showrooms, ouverts ces derniers mois, à travers le territoire national. D'autres travailleurs n'ont pas hésité à critiquer la méthode de vente par conventions qui, semble-t-il, augmentent les créances de l'entreprise.

À rappeler qu'il y a un mois, le ministre de l'Industrie, en visite aux ateliers de l'Eniem, à Oued Aïssi, avait assuré que le gouvernement était prêt à aider les entreprises qui peuvent augmenter leur taux d'intégration.