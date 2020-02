Des centaines de travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électro-ménagères de Oued Aissi (Tizi Ouzou) ont observé, hier dimanche, un rassemblement de protestation devant le siège de leur direction générale, au centre-ville de Tizi Ouzou. Cette action de protestation intervient au premier jour de la mise en congé technique forcé des travailleurs en question à cause des difficultés financières insurmontables que vit cet ancien fleuron de l’industrie algérienne. Pour rappel, l’Eniem est entrée, depuis hier dimanche, dans une phase d’arrêt technique et les

1 700 travailleurs de l’usine ont été tout simplement « invités » à rester chez eux pour une période indéterminée. Hier, les protestataires ont exprimé leur désarroi et leur dépit suite à cette mesure des plus surprenantes prises par la direction générale de l’Eniem en concertation avec le partenaire social. Il s’agit, selon le directeur général de l’Eniem, d’une alternative qui leur a été imposée face à l’absence de toute autre solution pouvant permettre à l’activité productive de se poursuivre dans les ateliers de cette entreprise.

Les travailleurs ayant observé un rassemblement de protestation, hier, ont déploré l’absence de communication, au sujet de cette fermeture subite de leur entreprise. « Nous ne savons pas s’il s’agit d’un mois de congé annuel, d’unarrêt technique pour une durée indéterminée ou bien si c’est tout simplement une fermeture définitive de notre entreprise », a déploré l’un des représentants des travailleurs rassemblés, hier, dès la première heure de la matinée devant le siège de la direction générale de l’Eniem, au boulevard Stiti de la ville de Tizi Ouzou. Les travailleurs, ont, en outre, exprimé leurs vives inquiétudes quant à l’avenir de leur entreprise qui est réellement en danger suite à la révélation faite par son P-DG et qui stipule que l’Eniem a des dettes qui s’élèvent à pas moins de 600 milliards de centimes.

C’est donc une situation des plus inextricables que vit l’Eniem sachant que les appareils électroménagers produits par l’Eniem, en dépit de leur qualité reconnue de tous, peinent à être commercialisés à cause de la concurrence féroce qui existe dans ce secteur, mais aussi à cause de la conquête de grandes parts du marché national par des marques étrangères, qui proposent des produits avec des prix beaucoup plus abordables que ceux de l’Eniem.

Le P-DG de l’Eniem a indiqué, hier, que pour l’instant, la fermeture de l’usine de Oued Aïssi n’est pas une décision définitive.

Pour le moment, l’Eniem est fermée pour une durée théorique d’un mois. Mais au-delà de 30 jours, si les banques ayant promis de prêter main-forte à cette entreprise pour s’en sortir, ne tiennent pas parole, il va sans dire que la fermeture de l’Eniem s’inscrirait inéluctablement dans la durée. Ce sont là les propos du premier responsable de l’Eniem qui n’a pas caché la crise profonde et complexe que vit l’Eniem depuis plusieurs années.

Une crise dont l’entreprise n’est pas sortie indemne malgré le fait que l’Etat, dans une tentative de sauver l’Eniem, a pris, il y a quelques années, la décision qui paraissait salutaire, consistant à effacer toutes les dettes publiques de l’Eniem. Mais malgré cette bouée de sauvetage initiée par le gouvernement à l’époque, l’Eniem n’est pas sortie du tunnel.

Le risque que l’Eniem mette définitivement la clé sous le paillasson est réel.à moins qu’il n’y ait une réaction au plus haut niveau de l’Etat et qui permettrait d’extirper l’un des rares complexes industriels ayant survécu pendant des décennies dans le pays. C’est aussi du sort de 1 700 travailleurs et de leurs familles qu’il s’agit. Un vrai appel au secours a d’ailleurs été lancé, hier, par les employés de l’Eniem ayant observé un rassemblement au premier jour de leur vie de «chômeur» provisoires. Une situation provisoire qui risque de durer, malheureusement.

Un premier crédit de 1,1 milliard de DA débloqué

Un premier crédit de 1,1 milliard de DA a été débloqué au profit de l’Entreprise nationale de l’électroménager (Eniem) de Tizi Ouzou, en situation d’arrêt technique de ses activités à partir d’hier, suite à des contraintes financières, a indiqué son président-directeur général (P-DG), Djilali Mouazer. Il a fait savoir que «la banque a été instruite par les autorités centrales afin de débloquer les crédits, suite à quoi un premier montant de 1,1 milliard de DA a été débloqué jeudi dernier». Ce montant permettra à l’Eniem de couvrir ses besoins urgents, à savoir l’approvisionnement en matière première. Un autre crédit de 1,5 à 2 milliards de DA sera débloqué «très prochainement». Suite à ce premier financement, l’Eniem a placé, hier, les commandes d’approvisionnement en matière première auprès de sa banque domiciliaire, la Banque extérieure d’Algérie (BEA). Toutefois, la reprise de l’activité de production ne pourra pas intervenir rapidement et aura lieu vers la fin mars.

«Pour la reprise d’activité, le temps d’acheminement de la matière première prend entre deux et trois mois, toutefois il y a des commandes qui ont été passées avant cet arrêt, il est donc possible de reprendre la production vers fin mars, voire la mi-mars, si nous recevons le premier arrivage de matière première», a relevé Mouazer.