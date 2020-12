Les cris de détresse lancés par l'Entreprise nationale des industries de l'électroménager (Eniem) et l'Entreprise nationale de l'industrie électronique (Enie) ont reçu un écho favorable de la part du gouvernement. Celui-ci se lancera, dès demain, dans une course contre la montre pour régler les différents problèmes auxquels sont confrontés les deux fleurons de l'industrie de l'électroménager et de l'électronique. C'est ce qui ressort des dernières déclarations faites par Ferhat Ait Ali, le ministre de l'Industrie.

Le premier responsable du secteur a, en effet, révélé qu'un plan de relance pérenne concernant l'Eniem et l'Enie sera discuté, demain, en présence des représentants de ces entreprises, ainsi que ceux des établissements qui les financent.

S'exprimant, lors d'un point de presse en marge d'une réunion regroupant les opérateurs économiques nationaux publics et privés, Ferhat Aït Ali a fait savoir que son département «organisera une réunion de travail dimanche prochain, réunissant les responsables de l'Eniem et de l'Enie, afin de discuter d'un plan de relance pérenne «et non un plan de relance d'urgence qui soit conjoncturel».

En attendant ce qui va ressortir des discussions de la rencontre de demain qui, vraisemblablement, ne sera pas la derrière, plusieurs indicateurs laissent transparaître le fait que le gouvernement pourrait recourir à leur privatisation.

Le ministre de l'Industrie a d'ailleurs, durant la même rencontre, précisé que «l'ouverture du capital concernera uniquement les entreprises publiques nécessitant une recapitalisation cyclique, et devrait s'établir à travers la Bourse».

La privatisation de l'Eniem et de l'Enie, ou bien l'ouverture partielle de leur capitaux s'imposerait comme une nécessité, en ces temps de vaches maigres.

Ces deux géants de l'électroménager et de l'électronique étouffent petit à petit, malgré l'appui et les mesures de soutien de l'Etat: sommes importantes injectées et rachat des créances pour ne citer que celles-ci. En effet, l'Eniem et l'Enie n'arrivent pas à maintenir le cap de leur sérénité durable.

Si les deux entreprises ont aujourd'hui besoin d'un nouveau souffle, le cas de l'Eniem est le plus critique. Le ministre s'est d'ailleurs focalisé sur le cas de cette dernière. Cette entreprise publique, qui avait bénéficié, en mars denier, d'une importante enveloppe financière de pas moins de 1,2 milliard de DA, injectée par l'Etat, se retrouve encore une fois au bord de la faillite. L'Eniem de Tizi Ouzou est, en effet, en arrêt technique depuis le 1er décembre.

Celui-ci durera -jusqu'au 31 de ce mois- en raison des contraintes financières et d'une rupture de stocks de matière première auxquelles elle fait face, avait fait savoir la direction de l'entreprise.

Rappelant que l'Eniem fait face à des problèmes structurels et de financements bancaires, le ministre a estimé nécessaire la mise en oeuvre d'un plan de relance sur des bases solides. «Notre vision est que le secteur public doit bénéficier d'une relance et d'un financement, mais cela sur des bases financières saines», a-t-il souligné.

Concernant la situation de l'Enie, celle-ci n'est pas aussi critique, comparativement à celle de l'Eniem. Mais le constat montre qu' «il y a un caillou dans la machine» de ce fleuron de l'industrie électronique. Comme c'est le cas de plusieurs autre entreprises publiques et privées, l'Enie avait, en avril dernier, bénéficié d'une mesure de rééchelonnement de crédits, par sa banque.

Les capacités de cette entreprise qui a, faut-il le noter, répondu présent et de manière rapide face à la crise sanitaire, (elle assure la maintenance gratuite des appareils de réanimation et des respirateurs gratuitement) ne sont pas pleinement exploitées.

Rappelons qu'un incendie s'était déclaré en 2015 dans sa nouvelle unité.

Le sinistre avait provoqué l'arrêt de la chaîne de montage des cartes électroniques. Le feu avait fortement perturbé le plan de travail de l'Enie qui devait permettre à l'Algérie de faire un pas de géant dans l'industrie électronique.