L’Eniem (Entreprise nationale de l’industrie électroménager) se redéploie après une année 2019 très difficile. C’est ce qu’a annoncé, ce jeudi, son directeur général Djilali Mezouar qui intervenait en marge de l’ouverture d’un nouveau showroom sis au centre-ville de Tizi Ouzou. Cette nouvelle stratégie commerciale, adoptée depuis le début de l’année, a d’ailleurs vu ce groupe industriel ouvrir des espaces showroom dans plusieurs communes de la wilaya mais aussi dans plusieurs villes d’Algérie à l’instar d’El Oued, Alger, Annaba et Djelfa. La semaine prochaine, d’autres espaces verront le jour à Saïda, Chlef, Blida et Sétif.

Parallèlement à cette nouvelle stratégie commerciale, marquée par un large redéploiement à travers le pays, l’Eniem a, selon son président-directeur général, amorcé un grand pas dans ses démarches visant à trouver des solutions à ses difficultés financières. Mezouar assure à cet effet d’ailleurs que le dossier, déposé au niveau du CPE, pourrait aboutir avant la fin du mois en cours. Son groupe industriel a fait une demande pour l’obtention d’un fonds de roulement qui lui permettra ainsi de se lancer dans sa nouvelle stratégie au niveau à la fois national et international.

L’Eniem, explique-t-il, nécessite un allègement du remboursement de sa dette envers la BEA et, pour ce faire, l’entreprise a présenté de réelles garanties de solvabilité. Bénéficier d’une importante ligne de crédit est indispensable pour le redéploiement de ce fleuron industriel qui emploie plus de 5000 salariés. Mezouar se dit par ailleurs confiant quant à la volonté de l’Etat d’accompagner son groupe à trouver des solutions idoines à ses problèmes.

Par ailleurs, ce nouveau déploiement commercial de l’Eniem au niveau national offre de réelles perspectives à l’international. Selon notre interlocuteur, il nourrit de grands espoirs quant à la prochaine ouverture de la Zone africaine de libre-échange, ce qui facilitera sans nul doute la mise en place des démarches d’exportation vers les pays de la Cédéao à titre d’exemple ainsi que vers les pays de l’Afrique de l’Ouest où les produits de l’Eniem sont très appréciés.

Ainsi, après une année chargée de difficultés, l’Eniem se relance afin de rattraper le temps perdu. L’on se rappelle que l’an passé, le groupe a dû mettre ses ouvriers en congé forcé à cause de l’indisponibilité des équipements.

Le blocage par la banque de l’utilisation des crédits attendus a surgi parallèlement au blocage des licences d’acquisition des équipements CKD nécessaires à la fabrication des produits Eniem dans leur diversité. Cela a eu forcément pour conséquence la mise à l’arrêt des ateliers, donc la mise en congé des travailleurs.

Enfin, il est rappelé que les difficultés de ce groupe, le seul encore en activité dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont fait réagir les élus de la wilaya à maintes reprises. L’APW a vivement réagi en appelant les pouvoirs publics à sauver l’Eniem qui risquait de fermer si les difficultés devaient persister. Aussi, la réaction des pouvoirs publics et la libération des licences d’acquisition des équipements CKD ont vite fait de relancer la production du groupe au grand bonheur des travailleurs.