L'Entreprise nationale des industries de l'électroménager, Eniem vient, par la voix de son président-directeur général, Djilali Mouazer qui intervenait sur la radio locale, de demander à l'Etat une aide de

16 milliards de dinars, afin de concrétiser son nouveau plan de relance. Cette aide financière, qui n'est pas la première, va, selon le même orateur, mettre en application un plan de redressement qui s'étale sur plusieurs phases.

La première, qui a déjà été mise en branle a été annoncée, il y a quelques jours. Elle consiste en un plan d'intégration de 70% avec un partenaire libanais. La seconde phase consiste en un plan de redressement et d'assainissement financiers visant à équilibrer, toujours selon le même orateur, sa trésorerie. Ces deux premières étapes d'un plan global, qui permettra à l'Eniem de reconquérir le terrain perdu, nécessiteront donc cette enveloppe financière estimée à 16 milliards de dinars.

En effet, la première étape de ce plan de relance a été annoncée par le même responsable, il y a quelques jours. Les négociations, annonçait-il, sont très avancées avec le partenaire libanais, Matic, qui va fournir la matière première nécessaire à la fabrication des produits. Le taux d'intégration visé est de 70%, consistant à fabriquer localement des pièces que l'Eniem importait pour ses besoins. La gamme «Froid» sera la première à intégrer le plan avec la fabrication des réfrigérateurs, les congélateurs et les vitrines.

La deuxième phase, quant à elle, consistera en l'assainissement et le redressement de sa balance financière, qui connaît plusieurs difficultés. Une partie de cette aide réclamée servira d'ailleurs, à hauteur de six milliards, l'équilibre à la trésorerie.

Parmi ce travail de relance, figure également le design. Le P-DG reconnaissait en effet que sur ce chapitre, son entreprise est en retard par rapport à ce qui se fait actuellement au niveau international.

Par ailleurs, il est à rappeler que l'entreprise a déjà eu des crédits de l'Etat au début de l'année en cours. C'est au mois de février que la première tranche d'un crédit a été versée, à hauteur de un milliard et demi de dinars.

La somme avait servi à l'importation des pièces CKD et SKD. Une autre enveloppe, égale à la première, a été reçue un mois plus tard. Ces deux crédits ont permis à l'entreprise de remettre au travail ses employés, mis en congé forcé à cause justement de l'arrêt de sa production. Enfin, rappelons que l'Eniem, qui a entamé sa stratégie de redéploiement, a procédé, au début de l'année, à l'ouverture de plusieurs showrooms dans quelques villes du pays.

À Tizi Ouzou, ce sont plusieurs espaces, destinés à la promotion et à la vente du produit Eniem, qui ont également été ouverts, notamment au centre-ville. Le jour de l'ouverture du showroom de la ville des Genêts, Djilali Mouazer avait annoncé que son entreprise était sur le point de concrétiser des contrats pour pénétrer le marché africain.

Une stratégie qui a, semble-t-il, dicté la refonte du design du produit Eniem, qui accuse un retard perceptible, malgré sa grande notoriété à l'échelle nationale.