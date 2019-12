L'histoire retiendra que durant ces 10 derniers mois, «la souveraineté nationale» a été le principal moteur de la motivation de l'Armée nationale populaire (ANP).

En effet, le rôle de cette institution publique est de défendre le territoire national et la nation contre toutes formes d'agressions extérieures, mais aussi de protéger l'intégrité territoriale.

«Partant de cette vision pertinente, l'ANP considère que les enjeux majeurs qui requièrent de notre part de consentir des efforts inlassables afin de les relever, sont le défi de sauvegarder l'indépendance de l'Algérie, de consolider les fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale et de préserver la force et la solidité des liens de son unité populaire, dans un monde marqué par de grands défis et de mutations imprévisibles, instiguées par des parties et de grandes puissances qui oeuvrent à refaire la carte du monde suivant leurs intérêts, même si cela devait se faire aux dépens de la liberté, de la sécurité, de l'indépendance et de la souveraineté nationale des peuples», réitère le général de corps d'Armée, Gaïd Salah à chaque prise de parole publique.

Les menaces étrangères sur l'intégrité territoriale nationale ne sont pas des chimères, ou des manoeuvres politiciennes avancées à tout- va, pour réduire la mobilisation populaire.

Cette alarme fut réelle dès les premières marches, d'ailleurs les réactions des chefs d'état et autres réseaux d'influence étrangers en sont la preuve. Ajouté à cela, le vide constitutionnel vers lequel se dirigait le pays, puisque les prérogatives du chef d'état, Abdelkader Bensalah et son gouvernement de ministres sont limitées par la loi. Certains observateurs avaient vu d'un mauvais oeil, le parti pris de l'ANP en faveur du Mouvement populaire et pacifique que traverse l'Algérie depuis le 22 févier. Relayant notamment, dans les médias internationaux, que les motivations de cette dernière sont d'un côté politique, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir, et d'un autre d'ordre économique à savoir protéger leurs intérêts et ceux de leurs alliés.

Pis encore, assurant que les revendications du peuple sont la contestation de l'armée en tant qu'institution, surtout depuis l'annonce du scrutin présidentiel du 12 décembre dernier.

En effet, par le biais de son chef d'état-major et vice-ministre Ahmed Gaid Salah, l'ANP a fortement soutenu la tenue de l'élection présidentielle, allant jusqu'à ignorer l'avis des réfractaires à cette ultime solution. Il a affirmé à plusieurs reprises que «c'est l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 qui dessinera les contours de l'Algérie nouvelle, tant souhaitée par les générations de l'Indépendance, une Algérie dont les principes de Novembre sont ancrés, cette étape très importante dans le processus d'instauration d'un Etat de droit et de lois».