Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, hier, à Alger, le vice-président de la Confédération suisse, chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministère. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du regain d'intérêt manifesté par la Suisse pour l'Afrique. Le 13 janvier dernier, le Conseil fédéral a adopté une stratégie de politique extérieure pour l'Afrique subsaharienne. «La région ne cesse de gagner en importance, y compris pour la Suisse, relève Ignazio Cassis sur le site du Dfae. Ce serait donc une erreur de réduire l'Afrique subsaharienne aux défis qu'elle doit surmonter - même s'ils sont de taille - et de ne la considérer que sous l'angle de la migration. L'Afrique, c'est surtout de nouvelles opportunités.» Le conseiller fédéral ne veut pas que le rôle de la Suisse soit cantonné à la médiation de conflits ou à l'aide humanitaire. Au contraire, il veut créer des opportunités pour les entreprises helvétiques et renforcer les partenariats publics-privés. De la parole aux actes! Lors des entretiens avec le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, outre un échange de vues sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines, l'accent a été mis sur les domaines de l'industrie, de la technologie, du numérique, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Les deux parties ont, par ailleurs, «discuté de la mise en place de mécanismes de coopération concernant les archives de la Guerre de Libération nationale se trouvant en Suisse», ajoute le communiqué. Un accord de partenariat et de coopération portant, notamment, sur la prise en charge des maladies non transmissibles, à savoir le cancer, les maladies neurologiques et l'hémophilie, a été signé entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et un laboratoire suisse. À ce sujet, une commission mixte a été mise en place pour assurer un suivi permanent de la mise en oeuvre de cet accord et identifier également les projets de coopération à développer à l'avenir, entre les deux pays. Le vice-président de la Confédération helvétique a indiqué que «la signature de cet accord marque une coopération avec l'Algérie, qui va au-delà de la production d'un médicament». Avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, les deux parties ont abordé surtout les questions migratoires et sécuritaires et discuté du potentiel de renforcement des relations économiques entre les deux pays, ainsi que les situations au Mali, au Sahel et au Sahara occidental.