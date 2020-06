Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed, Mohamed Chaker, a affirmé, hier en conférence de presse, que l'enregistrement sonore impliquant le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, et l'agent du joueur, Nassim Saâdaoui, «est authentique». «Cet enregistrement n'est pas faux. C'est un enregistrement de 3 minutes et 48 secondes, daté du 4 mars 2020 à minuit et 14 minutes. L'enquête menée dans cette affaire a révélé sept lignes téléphoniques impliquées», a indiqué Chaker. Il ajoute que «neuf personnes ont été auditionnées jusque-là, dont trois accusées, alors que le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est constitué partie civile». Dimanche dernier, Halfaya et Saâdaoui ont été placés en détention provisoire, le premier «pour tentative de corruption et tentative d'arrangement de trois matches de football» et le second «pour atteinte à la vie privée d'autrui, diffamation et enregistrement sans autorisation». Entre-temps, le président de l'US Biskra, Foued Benaïssa, a été placé sous contrôle judiciaire, mais la direction biskrie a pondu, hier après-midi, un communiqué sur sa page officielle Facebook, où elle dément l'information concernant son président, lequel, «a été auditionné en tant que témoin». Mohamed Chaker a indiqué, par ailleurs, que «conformément à l'article 247, Halfaya et Saâdaoui risquent une peine de 2 à 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 200 000 à un million de dinars»