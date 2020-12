L'Expression: Bonjour, les cours ont repris depuis quelques jours à l'Insag business school. Parlez-nous du protocole sanitaire que vous avez mis en place?

Abdelali Derrar: À l'instar des établissements publics, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique nous a fait parvenir un protocole sanitaire, clair et précis, à suivre pour la reprise des cours en présentiel. Il a, toutefois, laissé la liberté à chaque établissement de l'adapter selon ses spécificités. Il y a des normes que doivent respecter tous les établissements, à l'image de la prise de température à l'entrée, de la disponibilité des gels désinfectants et bien sûr le port obligatoire du masque. Nous avons aussi adapté un affichage au sol afin d'orienter les étudiants pour qu'ils respectent scrupuleusement la distanciation sociale. Aussi, nous avons mis en place un protocole de nettoyage des salles de cours, les espaces communs. Nos équipes s'en chargent durant la semaine, trois fois par jour. Alors que chaque week-end, nous faisons appel à une société spécialisée pour une désinfection générale. Évidemment, nos équipes ont été instruites à redoubler de vigilance pour éviter que nos étudiants ne se relâchent dans l'application des mesures d'hygiène et de distanciation sociale.

Ne craignez-vous pas de rencontrer des difficultés pour faire appliquer ce protocole sanitaire à vos étudiants?

D'abord, il faut savoir que la rentrée de mardi dernier n'a concerné que les étudiants en sciences commerciales. Pour ce qui est des autres spécialités, à l'instar des MBA en assurance ou en communication et marketing digital, les cours ont repris depuis le mois de septembre dernier. Nous avons donc eu l'occasion de tester, grandeur nature, le protocole sanitaire. Jusqu'ici, nous n'avons rencontré aucun problème dans son application. Certes, les étudiants peuvent s'oublier quelquefois, mais ils sont vite rappelés à l'ordre par le «staff» de l'école ou même par leurs camarades. Il suffit juste de faire preuve d'un peu de pédagogie afin de faire adhérer tout le monde à ces mesures.

Pensez-vous que ce protocole puisse être efficace à une plus grande échelle, c'est-à-dire au niveau des universités?

Au niveau de notre école, le protocole sanitaire a montré son efficacité. Puisque depuis près de 4 mois de cours, nous n'avons rencontré aucun problème particulier. Certes, il est plus facile pour nous de le faire appliquer du fait du nombre réduit d'étudiants que nous accueillions par rapport aux établissements publics. Néanmoins, je ne pense pas qu'il faille avoir peur pour nos universités. Car, l'un des secrets de la réussite de ces mesures est l'enseignement «hybride», entre présentiel et distanciel, décidé par la tutelle. Cela permet de mettre en place un programme particulier et réduire au maximum le flux des étudiants au niveau des établissements. De ce fait, on peut limiter leur présence au niveau des campus universitaires en les partageant en plusieurs groupes avec des heures spécifiques pour chacun d'eux. Cela aide aussi à réduire le nombre d'étudiants par classe et ainsi faire respecter au maximum la distanciation sociale.

Enfin, M. Derrar quelles sont les nouveautés de l'Insag Business School pour cette rentrée?

Connectés avec ce qui se passe dans le monde, il y a 3 ans nous avons senti le vent du digital souffler. Une révolution numérique qui a profondément bouleversé le monde, notamment celui des entreprises. Nous avons décidé de prendre le train en marche. C'est de là que naissait l'idée d'offrir une formation en digital. Nous avons lancé un MBA en marketing et communication digitale en collaboration avec l'Efap Paris. Une formation qui a connu un franc succès du fait qu'elle soit unique en son genre en Algérie. Nous venons juste d'ouvrir les inscriptions pour la 4e promotion. En parallèle, on vient d'introduire un Bachelor en digital business. La première promotion a commencé les cours cette semaine. Tout comme celle du MBA ressources humaines en partenariat avec IGS RH, la plus prestigieuse école RH en France. Il y a aussi nos différentes formations en sciences commerciales et en assurance que l'on dispense depuis déjà 30 ans. Une longue expérience qui nous permet de garantir un cursus universitaire d'excellence et agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur.