«Créativité de la femme rurale aux normes internationales», tel est le thème promoteur d'une Conférence nationale qui sera organisée jeudi prochain à Alger par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), a annoncé, hier, une source auprès du ministère. «L'entrepreneuriat créatif et compétitif» de la femme rurale est au centre du menu de cette conférence qui vise à «contribuer au renforcement de l'autonomisation économique et sociale de la femme rurale à travers le développement, et à «présenter l'expérience algérienne dans le domaine de l'entrepreneuriat, en particulier en direction de la femme rurale». Le thème choisi de la conférence démontrent, si besoin est, que les participants se fixent comme objectif de «développer l'entrepreneuriat féminin créatif en aidant les femmes rurales, à diversifier leurs produits et à les commercialiser selon les normes internationales». Ils se proposent également de «renforcer les capacités de ceux qui les accompagnent, dont notamment les cadres de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem)». Trois sessions thématiques sont prévues lors de cette conférence. Elles seront axées sur le renforcement des expertises en matière d'encadrement, la promotion et la diversification des connaissances et des activités des femmes rurales, et enfin l'accès des femmes rurales aux marchés national et international. Une exposition consacrée aux produits des femmes rurales entrepreneuses ayant bénéficié de crédits dans le cadre de l'Angem, de l'Ansej (Agence nationale de soutien à l'emploi des jeune) et de la Cnac (Caisse nationale d'assurance-chômage) sera organisée en marge de cette conférence.