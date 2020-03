L'ambassadeur de Suisse, Lukas Rosenkranz, a effectué, hier, une visite à Constantine où il s'est déplacé à l'université 3 de Constantine, dans le but de prospecter les possibilités dans le partenariat scientifique. Le diplomate, intéressé par l'usine de produit laitiers Palmanova, ne manquera pas de s'y rendre pour d'éventuels échanges avec le P-DG, Lotfi Suilah et d'étudier la possibilité d'un partenariat avec cette entreprise qui possède un énorme potentiel, comme il l'a lui-même constaté et qui est à l'arrêt, à cause d'un préjudice causé par son ancien partenaire, Danone, qui a décidé, sans avertir, de rompre le contrat après avoir contraint la société à renouveler tout son matériel. Le diplomate a été séduit par les installations, qui répondent aux normes internationales et l'on s'attend, dans un futur proche, de revoir cette société reprendre son activité. Lors d'une table ronde où il a eu à rencontrer les membres de la direction, mais aussi le docteur Omar Mahsas en sa qualité de membre de la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne et député, le diplomate a souhaité dire que sa visite entre dans le cadre de l'esprit du partenariat et le souhait de son pays de trouver au sein des secteurs qui l'intéressent, une possibilité de créer des coopérations aussi bien scientifiques qu'économiques.

Dans son intervention, qui a fasciné le diplomate, le docteur Mahsas ne manquera pas l'occasion de souligner que «si l'Europe souhaite un partenariat avec l'Algérie, il est impératif de cesser de voir le pays avec les yeux des autres, ou d'écouter avec l'oreille des autres, car souvent on cherche à tromper l'opinion pour des intérêts étroits qui ne servent pas beaucoup l'Algérie mais les autres. L'Algérie peut être considérée comme la soupape de sécurité économique de l'Europe», pour le docteur Mahsas «il s'agit d'une Algérie nouvelle, ouverte et prête à diversifier ses partenaires». En réponse aux déclarations du docteur Mahsas, le représentant de la diplomatie suisse avoue que beaucoup d'idées et de préjugés sont colportés à l'égard de l'Algérie, notamment en ce qui concerne la sécurité.