La commune d'Akfadou sombre dans l'insalubrité. Alors qu'elle était l'exemple en la matière, cette commune s'est reléguée au rang des communes les plus «sales», assistant impuissante à l'envahissement des ordures ménagères, qui s'invitent dans tous les endroits.

Le désaccord autour d'un site d'accueil des déchets ménagers, dont a fait don un citoyen, s'est traduit par une anarchie totale, notamment depuis que les autorités locales ont enlevé les poubelles des villages et quartiers et n'assurent plus la collecte.

Du coup, c'est le système «D» qui prend place. Chaque habitant s'ingénie à trouver tout seul un endroit où se débarrasser de ses déchets. à ce rythme, Akfadou se transformera bientôt en une décharge publique géante et à ciel ouvert.

Déjà, un nombre incalculable de petites niches est visible partout. Les réunions successives initiées par l'exécutif communal avec les comités de villages et les associations n'ont pas été concluantes et la crise sanitaire pointe du nez. L'urgence est pourtant reconnue par tous. L'impératif de trouver une solution est sur toutes les lèvres. La commune d'Akfadou n'est pas unique en son genre. La problématique de la gestion des déchets ménagers se pose toujours avec acuité dans toutes les communes de la wilaya de Béjaïa, alors que des offres émanant d'investisseurs ne cessent d'être enregistrées dans les communes et aux chefs-lieux de wilaya ou de daïra, comme c'est le cas à Akbou.

Alors que la collecte et le tri des ordures ménagères se déclinent comme une filière prometteuse si, celles-ci venaient à être exploitées contentieusement, force est de constater que l'on est toujours à se chamailler un peu partout sur, uniquement, le lieu de la collecteSous-exploitée, cette filière est pourtant en mesure de faire rattraper aux communes leur retard en matière de gestion (collecte, transport, élimination) et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, avec des conséquences économiques importantes. Présentée sous cet angle, de nombreux observateurs sont convaincus que tous les désaccords disparaîtront de fait. En d'autres termes, si les projets de collecte sont présentés sous forme de source de financement pour les communes, de création d'emplois et de richesses, dans une conjoncture de crise économique et financière qui touche de plein fouet les collectivités locales, les populations seraient plus enclines à accepter.

L'argumentaire du choix et les explications manquent terriblement dans la communication des autorités locales. Des oppositions terribles se dressent alors devant chaque initiative car mal abordée. Cela explique que de nombreuses communes continuent à éprouver des difficultés à prendre en charge la collecte des ordures ménagères. À Akfadou, la fermeture de la décharge communale et la suspension de la collecte n'ont pas été sans incidences sur le quotidien des citoyens de la région. L'impuissance des élus et des comités de villages à trouver une issue s'est soldée par l'apparition des dépotoirs sauvages aux quatre coins de la région. Cela dure depuis trois mois.