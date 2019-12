Les historiens ont-ils leur place au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, là où s’ouvrira aujourd’hui le procès des ex-hauts responsables de l’Etat et d’hommes d’affaires ? Sûrement. Car, il ne s’agit pas seulement de justiciables, aussi important soit leur rang, mais ce procès sera surtout celui de tout un régime, de la «Issaba» (la bande), pour paraphraser le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée. Sur le banc des accusés se retrouveront des personnages tout-puissants du régime du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Parmi eux, deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Mais aussi des ex-ministres de l’Industrie, à savoir Youcef Yousfi, Mehdjoub Bedda, Abdessalem Bouchouareb (en fuite à l’étranger) et l’ex-ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zalène. L’ex-wali de Tipasa, Nouria Zerhouni, fait partie des accusés dont le procès s’ouvre aujourd’hui en même temps que trois gros concessionnaires : Mohamed Baïri du groupe Ival, Ahmed Mazouz du groupe Mazouz et Hassan Larbaoui du groupe KIA Motors Algérie. Ces derniers vont comparaître aux côtés d’une quarantaine d’autres personnes, des cadres de l’industrie, des finances et des banques, pour «abus de fonction», «indus avantages», «trafic d’influence», «violation de la réglementation des marchés publics», «blanchiment d’argent» et «financement occulte de partis politiques».

En fait, il s’agit d’un procès trois en un. Trois dossiers des trois concessionnaires de KIA, Ival et le groupe Mazouz (dont une partie concernant les privilégiés de juridiction qui sont les hauts fonctionnaires de l’Etat, instruite par les chambres 3 et 4 de la Cour suprême et une seconde partie, examinée par les chambres 12 et 13 du tribunal de Sidi M’hamed) ont été fusionnés et renvoyés devant la même juridiction pour la même journée.

Le «grand show»

Ce sera donc le «grand show». Un spectacle prometteur qui ne manquera pas de faire le plein et cela même s’il est attendu à ce que le procès soit reporté, car la bataille des procédures qui sera lancée dès l’entame sera rude. Les avocats de la défense vont sûrement introduire une requête pour relever l’incompétence du tribunal de Sidi M’hamed à juger les caciques du régime. Me Miloud Brahimi, l’un des avocats les plus anciens du barreau d’Alger, l’a d’ailleurs affirmé en rappelant que «les textes de loi indiquent clairement qu’un Premier ministre ne peut être jugé que par la Haute Cour d’Etat», une instance qui n’a jamais été mise en place. Les défenseurs et leurs mandants risquent donc de refuser d’être jugés par le tribunal de Sidi M’hamed. Si le juge ne statue pas pour l’incompétence de la juridiction, on risque d’assister au boycott du procès par la défense et ce ne sera pas la première fois. Le président de la séance peut aussi opter pour le renvoi afin de se donner plus de temps pour annoncer sa décision. Mais ce sera là peut-être un choix bien réfléchi afin de laisser un procès aussi important se dérouler sous l’aile du nouveau président élu.

Car, il faut le reconnaître, la programmation de ces «gros dossiers de corruption», comme les a qualifiés le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, intervient à un moment électrique, marqué par la contestation populaire qui dure depuis plus de 10 mois. Les prévenus jouissent de la présomption d’innocence et ont droit à un procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, or la situation qui prévaut actuellement est loin d’être sereine et crée une certaine pression sur les juges. Pour quelle raison avoir donc programmé ce procès actuellement ? Il s’agit peut-être du souci de rester dans la légalité du respect du délai de la détention préventive des détenus. Ces derniers ne pourront être maintenus en prison que si leur procès s’ouvre. Mais pas seulement. Il s’agit aussi d’une opération visant à rassurer l’opinion publique sur le maintien réel de ces anciens hauts responsables en prison car si leur arrestation a provoqué une vague de soulagement et de contentement au sein du peuple, elle a fini par être mise en doute et des rumeurs sur leur fuite à l’étranger ont circulé.

Le test historique

La tenue de ce procès est donc capitale et va capter l’attention de toute l’Algérie et même au-delà car il s’agit d’une première dans les annales judiciaires que de voir autant de hauts cadres défiler devant un juge. Mais plus que sa portée médiatique, ce procès constitue une preuve incontestable de la volonté de l’Etat de consacrer la rupture et d’aller vers un réel changement.

Dans la salle des pas perdus

Voir Ahmed Ouyahia, l’homme qui a incarné le pouvoir pendant plus de 20 ans, l’énarque qui a été quatre fois à la tête du gouvernement, qui a occupé le poste de directeur de cabinet de l’ex-président de la République et a été chef d’un parti politique, ou encore Abdelmalek Sellal, durant cinq ans qui a géré plusieurs portefeuilles ministériels avant d’occuper le poste de Premier ministre, aux bancs des accusés, était une illusion qui ne se réalisait même pas en rêve. Leur présence effective aujourd’hui dans la salle des pas perdus, dans un procès public, constitue une victoire sur l’impunité. Cela confirme véritablement que personne n’est au-dessus de la loi. Et c’est cette notion d’Etat de droit qui sera mise à l’épreuve aujourd’hui. La justice sera face à ses propres contradictions. Qualifiée de «malade», de justice «aux ordres» et «du téléphone», va-t-elle réellement subir sa mue et brandir son glaive ? Il s’agit là d’un test historique qui place la justice même au banc des accusés. Elle devra, à travers ce procès du siècle, prouver son indépendance, son impartialité et sa probité. D’ailleurs, Belkacem Zeghmati a pris à témoin l’opinion publique l’invitant à «juger» d’elle-même la volonté de la justice de lutter contre la corruption à travers les procès qui se dérouleront. Si ce test sera passé avec succès, il sera un cas d’école enseigné dans les plus prestigieuses universités de droit.