Les avis controversés sur les élections législatives anticipées se font étayer de plus en plus, ce sont des approches dont la lecture n'est pas forcément le produit de l'analyse d'un contexte particulier dans lequel se trouve le pays.

Au-delà de ces positions disparates et antagoniques, il est intéressant d'aborder le scénario plausible en mesure de revoir et reconfigurer tout l'échiquier politique de fond en comble.

Opter pour des élections législatives anticipées pourrait permettre au pays d'engager un processus nouveau susceptible de remodeler la scène politique nationale. La dynamique et l'élan populaire du 22 février 2019 sont en mesure de produire des élites politiques et des candidats auxdites élections anticipées pour pouvoir revoir l'échiquier et le doter de nouveaux outils et mécanismes capables de changer démocratiquement et pacifiquement l'ordre institutionnel et politique.

Cela aidera même à enclencher une dynamique nouvelle qui secrétera de nouvelles générations d'élites politiques qui couperont court avec les pratiques de la classe politique qui a enraciné des comportements qui ont perverti les valeurs politiques et dont la majorité des Algériens et des algériennes ont déserté le champ politique qui a causé une crise de confiance terrible. Le Mouvement populaire du 22 février 2019 dans sa version première qui a su rassembler et faire l'unanimité autour des questions claires et en rapport avec un changement patriotique et intrinsèque, est un potentiel crédible qui pourrait apporter sa pierre à l'édifice de changement démocratique pacifique.

C'est l'occasion pour les forces de changement d'avoir une présence dans les institutions élues afin de contribuer à ce processus de transformations politiques, économiques et sociales. D'ailleurs, beaucoup de citoyens se lamentent de la présence d'un spectre politique qui a été le terreau de l'ancien régime et ses pratiques honnies qui étaient derrière l'état de déliquescence politique dans lequel se trouvent l'Etat et la société aujourd'hui.

Les élections législatives anticipées pourraient être une opportunité en or pour la jeunesse qui s'est soulevée un certain 22 février 2019 dans la perspective d'évincer les forces de l'oligarchie et de la prédation qui saignent le pays à blanc.

La participation et l'implication de cette jeunesse avide de changement et dans le cadre d'un jeu démocratique transparent et serein, déclencheraient une éventuelle transformation de l'échiquier politique en mettant l'ancienne classe politique au placard une fois pour toutes.

Le nouveau spectre pourrait devenir une réalité saillante et on n'entendra plus des caciques et des dinosaures à l'image du FLN et du RND et les islamistes qui ont joué sur toutes les cordes possibles pour se maintenir et tirer profit de la rente politique toute honte bue.

La voie politique salutaire réside dans la reconfiguration de l'échiquier politique via des voies démocratiques pacifiques et sereines, c'est la manière idoine en mesure d'éviter au pays de replonger dans la spirale de la crise institutionnelle qui n'arrange nullement la situation du pays qui fait face, aujourd'hui, à plusieurs menaces à ses frontières où les enjeux sont très délicats et sensibles.

Les élections législatives anticipées sont une opportunité pour renouveler le personnel politique frappé par les errements d'une pratique antinationale et au service d'une caste despotique.

Il est temps que les Algériens et les Algériennes renouent avec la pratique politique saine et en dehors de la cooptation et l'allégeance qui étaient le credo de choix de l'ancien régime et ses symboles.

La politique doit retrouver ses lettres de noblesse, cette exigence est tributaire de l'implication de nouvelles forces et dynamiques éprises du sens de changement démocratique, pacifique, dans la continuité de l'Etat et de sa souveraineté.

Changer une situation politique aux antipodes des attentes et des aspirations de la majorité du peuple algérien, nécessite aussi l'implication de nouvelles forces pacifiques secrétées par le Mouvement populaire qui aspire à la transformation démocratique et sociale dans le cadre de l'Etat national.