Le projet de la révision de la Constitution entre dans sa deuxième phase, il s'agit de la première mouture qui sera soumise à enrichissement, selon les déclarations du chargé de mission à la Présidence, Mohamed Laâgab.

Le débat autour de la révision ne semble pas prendre un caractère linéaire, les interprétations vont dans le sens antagonique et parfois antinomique quant à la nature du système politique dans son aspect propre à la gestion des institutions de l'Etat. Entre ceux qui développent l'approche présidentialiste ou semi-présidentialiste et ceux qui défendent corps et âme l'approche parlementariste, il y a un fossé qui les sépare.

Le chargé de mission à la Présidence n'a pas soulevé les aspects inhérents à la nature des pouvoirs qui auront à se manifester comme force de décision d'une institution sur une autre, c'est-à-dire les prérogatives du président de la République par rapport aux autres pouvoirs comme c'est le cas pour le pouvoir législatif et celui du judiciaire entre autres. Dans ce sens, le chargé de mission à la Présidence s'est contenté de faire une déclaration laconique par rapport au fondement de la Constitution en matière du régime dont elle sera dotée. A ce propos, Mohamed Laâgab a indiqué que «la première mouture du projet de révision de la Constitution sera communiquée, dans les tout prochains jours, dans la perspective de son enrichissement par les différents acteurs de la scène politique nationale, avant son passage devant le Parlement et le vote du document final par voie de référendum», c'est une déclaration qui se veut prudente, une manière de dire que la mouture dudit projet sera soumise à enrichissement et de là, les esquisses seront apportées sur la question du régime et sa nature.

Dans le cadre d'une rencontre sur la révision de la Constitution et son rôle sur la consécration de l'acte démocratique en Algérie organisée à l'Institut des sciences juridiques et politiques de l'université Yahia Farès de Médéa, le chargé de mission à la Présidence a souligné que «Le Comité d'experts, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient d'achever son travail et devra communiquer, très prochainement, la première mouture du projet de révision de la Constitution, clôturant ainsi la première phase de ce grand chantier politique, initié par le président». donc, il s'agit bien d'un chantier politique des plus sensibles, la raison est claire, ça engage l'Etat et la société dans un débat crucial en rapport direct avec les institutions et la nature du régime que les Algériens veulent asseoir pour que la future Constitution puisse répondre à leurs attentes et à leurs aspirations. La société traverse une situation particulière qui impose une nouvelle dynamique, mais cette dynamique est frappée de plusieurs interférences qui ne lui permettent pas d'avoir une nuance qui pourrait faire le consensus à l'heure de la friction idéologique et des tiraillements politiques sur fond de prismes et de cantonnement d'ordre partisan.

La Constitution et sa révision doivent être abordées d'une manière sereine et calme, surtout la classe politique et des segments importants de la société civile dont la maîtrise et la relation avec le monde juridique et politique sont avérées pour baliser le terrain quant à assurer un vrai débat qui sera l'apanage de l'opinion publique qui sera en mesure d'appréhender les tenants et les aboutissants de la nouvelle mouture de la future Constitution.

Le débat sera houleux, surtout sur des questions doctrinales et aussi sur l'équilibre des pouvoirs.

La question de l'équilibre des pouvoirs est le centre des débats qui vont émailler la dynamique de la société et de la classe politique. La dichotomie est située entre un régime semi-présidentiel et un autre semi-parlementaire. Cette approche sujette à une grande clarification et explication sera la matrice qui animera le débat public. Mais est-ce que cela va déterminer les vrais enjeux d'une situation économique et sociale qui frise l'inquiétude? Les réponses se font exprimer à travers un contexte politique global qui annonce une crise dont le citoyen lambda paiera les frais.