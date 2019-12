Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Abdelaziz Belaïd, a plaidé, mercredi dernier depuis El Tarf, pour la réalisation de l’équilibre régional et l’attribution équitable des projets en fonction des besoins et des spécificités de chaque région. Lors d’un meeting populaire animé à la Maison de la culture de la wilaya, dans le cadre de la campagne électorale, Belaïd s’est engagé à concrétiser le principe d’équilibre régional dans le développement et à accroître les investissements selon les spécificités et les besoins de chaque région du pays». «A cause de la mauvaise gestion et du régionalisme, nous avons perdu 20 ans durant lesquels nous pouvions réaliser des miracles». Abondant dans ce sens, le candidat du front El Moustakbal a promis «la réalisation de cet équilibre, à travers la garantie de la justice et le respect des spécificités de chaque région, notamment dans les projets touristiques», s’engageant à «soutenir les investissements publics et privés en vue de créer des zones touristiques par excellence, à l’instar des pays voisins.

La wilaya d’El Tarf qui est connue pour son littoral, ses terres agricoles et le commerce du corail, doit être érigée en pôle économique, à travers l’appui aux véritables investisseurs, a-t-il estimé.

Dans ce cadre, il a réaffirmé la nécessité de revoir le découpage administratif de manière «étudiée», et ce du point de vue «socio-économique et pas uniquement politique».

Après avoir souligné qu’une assise économique solide était tributaire de la réalisation de la stabilité politique, le prétendant à la magistrature suprême a rappelé que de nombreux projets étaient gelés, en raison de la crise que traverse l’Algérie et que dans une telle conjoncture, «les citoyens doivent faire preuve de vigilance et de responsabilité». Belaïd a, à cet égard, appelé les citoyens à participer massivement à l’élection présidentielle du 12 décembre pour choisir un président de la République qui saura mettre fin à cette situation et réaliser la stabilité et l’essor économique qui nécessite, outre les moyens financiers, des responsables aptes à assumer la responsabilité avec intégrité. «Le seul ennemi c’est l’ignorance, la pauvreté, la privation et le mépris» a estimé le candidat du Front El-Moustakbal, exhortant les Algériens à se mobiliser pour bâtir l’Etat pour lequel ils sont sortis le 22 février».