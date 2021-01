Le jeune premier secrétaire du FFS a affirmé, avant-hier, lors d'une rencontre organique que son parti «n'est pas intéressé par le débat qui a trait à l'avant-projet de la loi électorale et encore moins les élections», (sic).

Pourtant, Youssef Aouchiche est président de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou, il exerce ce poste à nos jours, ce qui est contradictoire avec sa dernière déclaration à propos de la position de son parti par rapport aux élections prochaines et de l'avant-projet de la loi électorale qui régira le processus desdites élections.

La déclaration du premier secrétaire du FFS ressemble à celle prise par plusieurs partis politiques qui avaient annoncé le retrait de leurs députés, mais rien de cela n'a été fait concrètement, hormis quelques personnes à titre individuel qui ont décidé de se ranger du côté du Mouvement populaire qui exigeait le départ de l'ancien régime.

Il est édifiant de revenir à l'état de notre classe politique qui dit une chose mais elle fait autre chose. La classe, politique algérienne a préféré la rente et la promotion dans la carrière politique selon l'approche tracée par le régime qui a su corrompre les partis politiques et les amener à sa propre logique fondée sur le clientélisme et l'allégeance même feutrée.

La déclaration de Aouchiche vient rappeler cette amère vérité et semer la pagaille en matière de visibilité politique et d'appréciation des concepts qui veut que certaines formations politiques disent insister sur la transition démocratique comme seule issue et garantie pour asseoir la stabilité des institutions de l'Etat. Peut-on faire deux choses à la fois? Dans le cas du premier secrétaire du FFS, cela consiste à assurer le rôle d'élu dans une APW et exiger une transition démocratique en couronnant cette transition par une constituante? On ne sait pas si la nouvelle direction du FFS est consciente de ce discours disparate et éclectique. Il y a urgence de revoir les fondements d'une ligne politique d'un parti, il y va de la crédibilité dudit parti aux yeux de la société qui observe ses dérives au plan des prises de position dont le double langage est devenu la caractéristique de cette classe politique qui ne sait plus où donner de la tête.

Quand on se fait élire comme président d'une APW par un processus électoral on ne se positionne pas en porte-à-faux d'une démarche contradictoire et kafkaïenne. Puisque il y va d'une nouvelle situation politique très critique qui caractérise le pays, Pourquoi le premier secrétaire actuel du FFS n'a-t-il pas opté pour la démission?

La réponse semble bien faite et connue pour le commun des mortels.

La classe politique nationale sombre toujours dans des pratiques anciennes qui sont la cause de la démission des Algériens et des Algériennes de la chose politique. Depuis l'émergence de l'élan populaire du 22 février 2019, les partis politiques ont été voués aux gémonies au même titre que le régime de Bouteflika et ses symboles. Ils ont essayé de recourir à un jeu d'opportunisme pour surfer sur la vague du Mouvement populaire dans le but de gagner le terrain politique qui a été rempli par le peuple qui a envahi les rues pour exiger le changement et le départ du régime de Bouteflika et aussi cette classe politique qui s'est transformée en une devanture dudit régime.

On se rappelle des appels pétris d'opportunisme d'un nombre important de partis dits d'opposition pour démissionner du Parlement, cet appel s'est avéré comme une manière pour «courtiser» la vox populi au moment où tout le régime de Bouteflika était honni et pestiféré.

Le temps a donné raison à tous ceux qui se doutaient du rôle de la classe politique et de ses calculs sordides et étroits.