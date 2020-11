Dans un entretien au journal électronique Nouvelles d'Algérie, et en réponse à une question sur les partis opposés à l'amendement constitutionnel qui se sont plaints de restrictions politiques et d'un black-out des médias publics, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué que «l'ère de la tutelle sur l'information est révolue», assurant que toutes les activités des partis opposés au projet d'amendement constitutionnel soumis à référendum le 1er novembre «ont été couvertes par les médias publics». La plupart de ces partis ont participé au débat et à l'enrichissement, en soumettant des propositions. Belhimer a réfuté l'idée selon laquelle la pandémie de Covid-19 aurait été exploitée pour restreindre les libertés et les partis d'opposition. En réponse à une question sur «les restrictions imposées sur la liberté d'expression et d'opinion ou encore l'intimidation de journalistes et l'interpellation d'activistes du Hirak populaire, dont le gouvernement appréhenderait le retour», Belhimer a indiqué que «les manifestations n'ont été interrompues qu'avec l'apparition du coronavirus dans notre pays, c'est là l'origine de la suspension des activités». Il a rappelé qu'aucun journaliste n'a été arrêté pour des raisons professionnelles et que «la majorité des activistes politiques sont sortis de prison». Cependant, la liberté ne signifie aucunement «attenter aux fondements et constantes de la nation ou menacer son unité et la stabilité de la société, d'une part, et les droits des individus, d'autre part», a conclu le ministre.