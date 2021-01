Le juge d'instruction de la première chambre près le tribunal d'Annaba, a ordonné en fin de semaine, le placement d'une fonctionnaire à la wilaya d'Annaba, sous mandat de dépôt, apprend-on de source juridique.

Le même magistrat a placé sous contrôle judiciaire Cinq autres individus présumés suspects, dont une autre femme, a ajouté la même source.

Les Six mis en cause sont accusés de composition dd'association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que l'exploitation de la fonction et la complicité, a précisé notre source.

Selon les informations fournies par notre source, l'affaire a été mise à nu, sur la base d'informations parvenues aux services de sécurité, faisant état de l'activité d'un réseau spécialisé dans la remise de fausses décisions de logements sociaux, moyennant des montants allant entre 10 et 20 millions de centimes.

Les membres du réseau fournissaient à leurs victimes de fausses décisions d'attribution de logement dans le nouveau pôle urbain de Kherazza, ont précisé les mêmes sources. Aussitôt, de profondes investigations ont été engagées par les limiers de la brigade financière et économique, relevant de sûreté de wilaya d'Annaba, aboutissant à la découverte du pot aux roses.

Les éléments de l'enquête préliminaire, se sont soldés par la découverte d'un trafic dirigé par une fonctionnaire, travaillant dans un important service à la wilaya. Soumise à l'interrogatoire, la prévenue a dévoilé les autres membres du réseau.

Les mis en cause exploitaient, les uns et les autres, leur fonction aux fins de l'exécution de leur plan.

Les uns falsifiaient les décisions d'attribution, les autres usaient d'anciens cachets, appartenant à des cadres de la wilaya, en retraite, nous dit-on. Déférés par-devant, le procureur de la République, près le tribunal d'Annaba, le dossier de l'affaire a été orienté vers le juge d'instruction, de la même institution juridique, qui a placé la fonctionnaire de la wilaya en détention provisoire, pendant que les cinq autres coaccusés, dont une seconde femme, ont bénéficié du contrôle judiciaire, dans l'attente de l'achèvement de l'instruction dans cette affaire, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, notamment en ce qui concerne, le nombre de victimes, qui, selon notre source, se compte par dizaines.