La Cnas, agence d'Alger lance, du 10 au 17 janvier 2021, une campagne d'information et de sensibilisation sur la nouvelle procédure de remise à distance des certificats d'arrêt de travail via l'espace El Hanna (https://elhanna.cnas.dz). Cette nouvelle technologie adoptée par la Cnas vise essentiellement la modernisation des prestations et la facilitation des procédures administratives en faveur des assurés sociaux, afin d'éviter aux usagers les longs déplacements dans les différentes structures de paiements et de leur permettre aussi de déposer rapidement leurs arrêts de travail avant la fin du délai de forclusion de 48 heures. La Cnas, agence d'Alger, précise également qu'une équipe d'une vingtaine d'agents de prestations, a été mobilisée par les services concernés, afin d'assurer le bon déroulement de cette opération. Par ailleurs, des affiches relatives au guide explicite ont été installées à travers l'ensemble des structures de l'agence Cnas d'Alger; aussi ce guide a été mis sur le site pour mieux expliquer les démarches à suivre aux différents usagers, à l'instar des retraités, des malades chroniques et des femmes enceintes. À titre d'information, la plateforme en ligne «el hanna», permet également aux assurés sociaux de se faire délivrer leurs attestations d'affiliation, suivre le traitement de leurs dossiers de remboursement des médicaments et recevoir leurs convocations au contrôle médical. Et pour mieux s'informer sur cette application, la Cnas agence d'Alger invite les assurés sociaux à consulter le guide d'utilisation partagé sur les réseaux sociaux à savoir: Facebook, YouTube et Tweeter, ou se rapprocher des agences relevant des centres de paiement.