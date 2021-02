C'est parce qu'elle est l'art du possible que la politique foisonne en méthodes bien élaborées pour tenir en respect la détresse sociale, quelle que soit son ampleur. Dans son livre «la comédie du pouvoir», la journaliste Françoise Giroud, raconte que l'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981), minimisait toujours en Conseil des ministres les boursouflures et les situations de danger si bien que si on annonçait qu'un missile est tombé sur Paris, qu'il fallait s'en réjouir qu'il n'y en ait pas eu deux! Nous ne sommes pas dans ce cas. Dans l'Algérie de 2021, faisons plutôt sienne cette citation du philosophe chinois Sun Tzu: «C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun.» L'espoir a la peau dure et tout n'est pas perdu pour l'Algérie à l'orée de ce nouveau siècle. Les motifs de l'espoir sont nombreux. L'Algérie compte d'immenses gisements de ressources minérales et énergétiques, une jeunesse pétillante. Que dire alors de sa diaspora qualifiée et hautement performante.

Des études font état de plus de 500000 cadres algériens qui activent dans le monde de la finance à travers la planète. La part du flux qu'elle peut générer avoisinerait le chiffre de 8 milliards de dollars par an. Une communauté riche par ses idées, nantie par ses finances et disponible par son patriotisme. Nous avons donc un grand potentiel humain, des atouts naturels enviables et un fabuleux capital social. Que manque-t-il alors pour sortir de cette noria de malheurs? la confiance. C'est le seul et unique instrument capable de permettre au pays de transcender les innombrables difficultés dans lesquelles se débat le pays. Le grand chantier de la confiance est tout simplement stratégique. Il va falloir le relancer dans l'extrême urgence pour redonner un nouveau souffle à l'optimisme algérien. À ce levier de la confiance, il faut ajouter un discours de rupture et des décisions radicales. Rien n'est perdu, la partie est jouable. Certes, la barre est haute, mais l'Algérie aime afficher des objectifs pharaoniques. Ne l'oublions jamais, ce pays a été libéré par des jeunes de moins de 35 ans qui ont été à la conquête de l'impossible en 1954. Nous sommes dans une époque de rupture de tous les équilibres géopolitiques, des conquêtes intellectuelles et des guerres commerciales sans frontières. Nous n'avons plus le luxe de nous attarder sur ces faux pas des deux dernières décennies. Auquel cas, dans deux générations on prétextera toujours que notre échec était dû à la gestion catastrophique de l'ère Bouteflika comme on a pendant longtemps justifié nos retards et dérives par la décennie noire.