L’espoir de retrouver vivants deux marins pécheurs, qui se trouvaient à bord du chalutier Rahma 530 ayant chaviré, dimanche dernier, au large de la baie d’Alger, lors d’une partie de pêche, s’amenuise. Hormis l’épave du bateau qui les transportait le jour du drame, et les vêtements de leurs compagnons, dont l’un deux a été retrouvé mort après deux jours de recherche, aucune trace des deux marins n’a été découverte. Les intenses opérations de recherche engagées par les éléments de la Protection civile depuis l’annonce du chavirage du bateau en question, n’ont donné, au moment où nous mettons sous presse, aucun résultat. Pourtant, les plongeurs professionnels de la Protection civile poursuivaient les opérations de recherche et de sauvetage en mer qui ont ciblé le long de la baie d’Alger. «Nous avons ratissé jusqu’à maintenant presque l’ensemble du littoral de la région de l’Est à l’Ouest, en milieu marin et terrestre. Nous avons utilisé tous les moyens humains et matériels dont nos unités disposent, afin de retrouver les deux disparus. Mais, malheureusement, du moins pour l’heure, il n’y a aucune trace d’eux », a-t-on appris, hier, du chargé de la communication à la direction générale de la Protection civile (PC) de la wilaya d’Alger, Khaled Benkhalfallah. Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger, ne sont pas les seuls a être mobilisés dans cette opération qui avait permis le sauvetage de six membres de l’équipage du bateau en question. Des éléments de la Protection civile de la wilaya de Tipasa et de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El Beïda sont sur place depuis dimanche dernier pour les appuyer. L’espoir de retrouver les deux marins disparus s’amenuise de jour en jour, après cinq jours de recherche. Les naufragés retrouvés vivants ont été, pour rappel, secourus le jour du drame après avoir lutté pour leur survie dans une eau glaciale et agitée.