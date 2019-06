L’Histoire bégaie de nouveau. Le 27ème anniversaire de l’assassinat de Mohamed Boudiaf sera commémoré aujourd’hui, au lendemain du 19ème acte des marches populaires qui ont débuté le 22 février dernier. Un chiffre qui est aussi celui de l’année de naissance (1919) de l’homme qui aura présidé aux destinées de l’Algérie durant moins de 6 mois seulement. Un signe ? Une prémonition ? Peu importe, il faut relever cependant que c’est la même flamme révolutionnaire qui anime le Hirak, mouvement de protestation pacifique, et une des figures emblématiques de la guerre de libération qui a mené l’Algérie à son indépendance. Mohamed Boudiaf n’a pas hésité, 30 années plus tard, alors qu’il coulait une paisible retraite, au Maroc, de répondre à l’appel d’une patrie en désarroi après la démission de son président. Un scénario qui se répète aujourd’hui après que l’ex-chef de l’état ait été contraint de jeter l’éponge. La situation est certes différente. Il faut souligner toutefois que Mohamed Boudiaf avait regagné sa terre natale dans un climat quasi insurrectionnel. Alors que dans le même temps ceux qui tiraient les ficelles étaient dans l’ombre, beaucoup plus soucieux de défendre et garantir leurs intérêts, à l’image de ces forces extraconstitutionnelles qui ont dirigé le pays des années durant, avant de le mener là où il est. Les similitudes sont étranges et leurs conséquences aussi dévastatrices dans les deux cas, à la différence que la crise traversée par l’Algérie au début des années 1990 sera marquée par l’assassinat de son président. Un véritable traquenard pour celui qui, en l’espace de moins de six mois (16 janvier au 29 juin 1992), aura redonné l’espoir à des générations d’Algériens, à une jeunesse qui, de surcroît, ne le connaissait pas et ignorait le rôle majeur joué par cet homme d’exception dans la libération de son pays. Mohamed Boudiaf n’hésitera pas à répondre une nouvelle fois à son appel. La République était menacée de disparition. L’Assemblée populaire nationale avait été dissoute, l’état d’urgence proclamé après la démission du président Chadli Bendjedid.

L’interruption du processus électoral allait plonger l’Algérie dans un vide constitutionnel qui aura pour conséquence de signer l’entrée en lice des groupes islamistes armés et le début d’un terrorisme aveugle, sanglant et sauvage. Un bain de sang que Mohamed Boudiaf aurait aimé éviter à cette Algérie qu’il chérissait et portait dans son cœur avant et plus que tout. Le sien finira malheureusement par couler. C’est dans ce contexte qu’il sera assassiné le 29 juin 1992 à Annaba alors qu’il animait une conférence. Lembarek Boumaârafi, un sous-lieutenant du Groupement d’intervention spécial (GIS) l’exécutera lâchement, à bout portant. Une commission d’enquête écartera la thèse de l’acte isolé d’un militaire connu pour ses accointances avec la mouvance islamiste. Son procès controversé le désignera pourtant comme étant l’unique acteur de ce meurtre qui a emporté une des figures les plus attachantes de la révolution et les espoirs qu’il nourrissait pour hisser l’Algérie au rang de grande nation démocratique avec à la clé une justice libre et indépendante. Des revendications qui sont aujourd’hui au cœur du Hirak. Une autre façon de ressusciter le combat de Mohamed Boudiaf et de ses frères d’armes.