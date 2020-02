La mise en échec de l’opération est survenue suite à l’interférence des éléments de la Bmpj relevant de la sûreté de wilaya, apprend-on de source sécuritaire. Les précisions apportées par notre source, ont fait état d’informations parvenues à leurs instances sur la vente de kif traité. Le produit a été introduit, frauduleusement, par deux ressortissants tunisiens. Supervisée par le chef de sûreté de wilaya de Annaba en personne, l’exploitation des données et la filature d’un suspect, ont donné lieu à l’arrestation, non loin d’un hôtel du centre-ville de Annaba, des deux trafiquants de drogue, a fait savoir la même source. Celle-ci a souligné la certitude des informations sur la transaction narcotique, il demeure néanmoins que les deux individus ont été soumis à l’interrogatoire. Selon la même source, la fouille du véhicule des deux suspects n’a abouti à aucun soupçon sur la présence du kif. Au bout de la pression de l’interrogatoire, les deux narcotrafiquants sont passés aux aveux et font état de la « cachette » du kif. Ce dernier ne pouvait être en sécurité pour, passer la frontière tuniso-algérienne, sans être repéré par les douanes respectives des deux pays, que dans leurs estomacs. En effet, les deux hommes ont ingurgité chacun 10 capsules remplies de kif. Ingénieuse innovation de ces Tunisiens qui, ont trouvé la formule pour faire de leurs corps, le moyen de transport de près d’un kilogramme de kif traité. Par ailleurs, et selon certaines indiscrétions, le choix d’un hôtel à Bouzered Hocine, n’est pas fortuit, du fait de sa proximité du fameux quartier Didouche-Mourad (Les Lauriers roses).