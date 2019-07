«Face aux options qui s’offrent en cette situation de crise que traverse le pays, notamment la proposition de la constituante et d’une période de transition, les pouvoirs publics ont opté pour une démarche plus sûre, plus rationnelle, à savoir l’organisation d’une élection présidentielle libre et incontestable devant constituer l’amorce d’un processus de rénovation institutionnelle et politique», c’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, dans un entretien accordé à la presse.

Dans ce sens, il a tenu à énumérer les étapes clés pour la réalisation de cet objectif stratégique, indiquant qu’ « il faut donc réunir les conditions et les modalités d’organisation, de contrôle et de supervision qui vont entourer cette élection dans toutes ses phases, à commencer par les phases de préparation et d’organisation jusqu’à l’annonce des résultats ». Dans ce sillage, le SG de la Présidence, met en exergue, l’importance de se diriger vers l’option du dialogue inclusif et la nécessité de déléguer la mission de conduite de ce dialogue à un panel de personnalités, car « tout le monde est conscient qu’il y a une crise de confiance. L’intérêt national oblige le chef de l’Etat à poursuivre sa mission et cette dernière l’amène à rechercher des solutions acceptables. C’est pourquoi il est apparu approprié de confier la conduite du dialogue à un panel de personnalités qui disposent de l’autorité morale et de la crédibilité nécessaires. Des personnalités indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale. Des personnalités qui émergent du fait de leur autorité morale ou de leur légitimité historique, politique ou socioprofessionnelle», précise-t-il.

Dans cet ordre d’idées, Ayadi explique que «le chef de l’Etat croit sincèrement aux vertus du dialogue dans la gestion de la situation politique actuelle. Il est pour un dialogue inclusif, qui mettrait sur la table tous les éléments du débat concernant l’organisation des élections et qui permettrait de dépasser les préalables inutiles qui retardent et pénalisent le fonctionnement du pays . Il souhaite que l’attention soit focalisée sur l’essentiel et l’important, afin de s’entendre sur des mesures réalistes et pragmatiques qui font avancer le pays, pour sortir de l’incantation du départ de ce que certains appellent les symboles du pouvoir, revendication au demeurant ambiguë dans sa signification et sa portée et qui présente des risques évidents de déstabiliser inutilement le fonctionnement normal de l’Etat et de ses institutions».

Interrogé sur le contenu et les dispositions qui doivent aiguiller ce dialogue, Ayadi,estime que «le dialogue devra donc, nécessairement, se concentrer sur l’objectif stratégique que constitue l’organisation de l’élection. Il doit se dérouler dans le cadre de la Constitution qui impose la préservation de l’Etat, le respect des institutions et la prévalence de l’intérêt supérieur de la nation». Réagissant sur les prérogatives des personnalités qui composeront le panel, Ayadi souligne que «les participants au dialogue auront la liberté de discuter et de débattre des conditions à réunir pour garantir la crédibilité du scrutin et aborder l’ensemble des aspects législatifs, réglementaires et organisationnels de cette élection, y compris le déroulement du calendrier électoral, ainsi que les mécanismes de son contrôle et de sa supervision».

A cet effet, le SG y voit la nécessité d’observer deux points essentiels. Il s’agira de «débattre et d’arrêter la configuration de cette autorité et de fixer ses missions et attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement, ainsi que sa composante, y compris, éventuellement, les personnalités consensuelles devant la diriger.

Le chef de l’Etat a indiqué que cet organe pourrait prendre en charge, les prérogatives de l’Administration publique, en matière électorale et donc aura compétence sur tout le territoire national et disposera forcément de démembrements au niveau des wilayas, des communes et des circonscriptions électorales de notre communauté à l’étranger, et disposera d’un budget propre de fonctionnement, ainsi que d’autres crédits qui pourraient lui être alloués par l’Etat».

Et ce en plus du cadre juridique, du fait que «la mise en place de cet organe nécessitera l’adoption d’une loi spécifique, ainsi que l’adaptation, en conséquence, du dispositif législatif et réglementaire, notamment la loi électorale, qu’il conviendra de réviser pour y introduire toutes les garanties de régularité, d’impartialité et de transparence du scrutin »,souligne Ayadi.

A cela s’ajoutera l’importance de l’articulation entre l’organe créé et la Haute instance indépendante de surveillance des élections, prévue par la Constitution, qui pourrait faire l’objet d’une reconfiguration de sa composante. Par ailleurs, le panel a la latitude, selon Ayadi de «proposer toutes les mesures qui concourent à apaiser les tensions et à rétablir la confiance autour du processus électoral .

L’espoir est grand que ce dialogue puisse aboutir à un consensus politique qui constituera la feuille de route de la prochaine élection présidentielle».