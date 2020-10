Les nouvelles sont rassurantes. Le président Abdelmadjid Tebboune, qui a subi des examens médicaux approfondis dans un grand hôpital spécialisé allemand, «reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n'est pas préoccupant», a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Après les examens médicaux approfondis qu'a subis le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans un grand hôpital spécialisé allemand, le staff médical affirme que les résultats de ces examens sont rassurants», a précisé encore le communiqué ajoutant que le chef de l'Etat «reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n'est pas préoccupant». Abdelmadjid Tebboune qui a été en contact avec des personnes atteintes du Covid-19, s'était mis en isolement volontaire le 24 octobre dernier pour une durée de 5 jours sur conseil du personnel médical de la Présidence, après que plusieurs hauts cadres de la présidence ont présenté des symptômes d'infection par le coronavirus. Ce jour-là et à peine l'information donnée par les services de la Présidence, le chef de l'Etat a tenu à rassurer sur son état de santé. Il avait alors adressé un message aux Algériens, posté sur son compte twitter affirmant «conformément aux conseils de l'équipe médicale, je suis entré volontairement en quarantaine après que des cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement aient été infectés au coronavirus. Je vous assure, mes soeurs et frères, que je vais bien et en bonne santé et que je poursuis mon travail à distance jusqu'à la fin de la période de quarantaine», avait écrit le président dans un message posté sur son compte Twitter. Le président ne mènera cependant pas son confinement volontaire jusqu'à la fin puisque au quatrième jour, la Présidence va annoncer que le premier magistrat du pays a été admis dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja, à Alger. Le communiqué, toujours tranquillisant, va préciser que l'état de santé du président «est stable» et «n'inspire aucune inquiétude». «Sur recommandation de ses médecins, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, est rentré dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital central de l'armée à Aïn Naâdja, à Alger. Son état de santé est stable et n'inspire aucune inquiétude», avait rapporté le communiqué ne manquant pas de préciser que le président poursuivait ses activités quotidiennes à partir de son lieu d'hospitalisation. Le lendemain, l'état de santé du président semble avoir inquiété un peu plus son staff médical qui a préféré lui faire subir des examens plus approfondis dans un hôpital spécialisé allemand. Il a ainsi été transféré, mercredi soir, en Allemagne. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été transféré,

mercredi 28 octobre 2020 au soir, en Allemagne, pour des examens médicaux approfondis sur recommandation du staff médical», avait alors annoncé de nouveau la Présidence. Mais l'inquiétude est vite retombée puisque le lendemain, les résultats des examens ont été rassurants et le président reçoit le traitement adéquat. Il faut dire que la maladie du chef de l'Etat a inquiété plus d'un, surtout qu'elle est intervenue à un moment où l'Algérie s'apprête à vivre un jour doublement historique avec la célébration du déclenchement de la révolution du 1er Novembre, qui sera aussi le jour où plus de 24 millions d'Algériens sont appelés à faire face à leur destin en se prononçant sur la révision constitutionnelle.

Le président Tebboune reçoit des messages de vœux de prompt rétablissement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a subi des examens médicaux approfondis dans un grand hôpital spécialisé allemand, a reçu des messages de voeux de prompt rétablissement de la part de présidents d'Etats frères et amis, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de voeux de prompt rétablissement de la part de la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, du président français, M. Emmanuel Macron, du président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez et du président palestinien, M. Mahmoud Abbas» a précise le communiqué.