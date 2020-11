Le président va mieux. C'est là le contenu du dernier rapport de santé, rendu public, hier, par la Présidence. Rassurant donc une nouvelle fois, le staff médical du chef de l'Etat a annoncé que «Abdelmadjid Tebboune est en passe d'achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de santé est en constante amélioration». Le communiqué ne manque pas de noter que ces bulletins de santé sont périodiquement publiés afin «de tenir informée l'opinion publique de l'évolution de l'état de santé du président de la République». Une clarté qui vise à éviter toute spéculation ou rumeur pouvant porter préjudice à la stabilité du pays. Mardi dernier, la Présidence avait annoncé que le premier magistrat du pays continuait «à recevoir un traitement dans un hôpital allemand spécialisé, après avoir contracté le

Covid-19» tout en précisant qu'il réagissait au traitement et que «son état de santé s'améliore progressivement, conformément au protocole sanitaire». Le chef de l'Etat a contracté le Covid-19 le 24 octobre dernier. À ce moment-là, il était considéré comme un sujet-contact, après la confirmation des contaminations chez plusieurs cadres supérieurs de la Présidence. Son staff médical avait décidé alors de le mettre en isolement pour 5 jours.

Abdelmadjid Tebboune a entamé son confinement tout en assurant les Algériens, dans un tweet, qu'il se sentait parfaitement bien et qu'il continuait à travailler à distance. Mais avant la fin de la quarantaine volontaire, le président sera admis dans une unité de soins spécialisés à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja. Son état de santé était cependant «stable» et «n'inspirait aucune inquiétude», selon ses médecins. Le lendemain, 28 octobre, il est annoncé l'évacuation du président en Allemagne vers un hôpital spécialisé pour «des examens plus approfondis». Une vague d'inquiétude va traverser le pays et les rumeurs vont enfler mais très vite l'annonce des résultats des examens effectués va faire retomber la pression. Ces derniers étaient «rassurants» et le président avait commencé à recevoir son traitement.

Le chef de l'Etat avait émis, il y a quelques mois, le voeu de prier dans la Grande mosquée d'Alger le jour du Mawlid Ennabaoui. Il manquera involontairement ce rendez-vous, en raison de sa maladie. Il n'assistera pas également aux festivités du 1er Novembre ni à la tenue du scrutin sur le référendum portant révision constitutionnelle. Mais tenant à partager ces événements avec son peuple, ses messages seront lus en son nom.