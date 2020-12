L'Etat débloque chaque jour de l'argent pour lutter contre la Covid-19 et l'impact engendré par cette épidémie mondiale. Achat du matériel médical, soutien aux entreprises et aux artisans, primes et indemnités versées aux personnels de la santé, payements des services de sécurité et des agents de la Protection civile. La liste des dépenses «inévitables» est longue et une question s'impose d'elle-même. Combien l'épidémie coûte-t-elle à l'Etat? Dans ce sillage le directeur général du budget, Abdelaziz Faïd, a déclaré qu'une enveloppe de plus de 170 milliards de dinars a été dépensée pour lutter contre la pandémie, depuis mars dernier. C'est ce qu'il a révélé, hier, lors de son passage à l'émission «Echorouk Morning». Il y a lieu de noter dans ce sens que ce montant et les dépenses prévues pourraient être évidemment bien supérieurs si la crise se prolonge.

D'ailleurs, répondant à la tourmente des citoyens quant au nombre de doses commandées par le pays, le directeur général du budget a révélé que «les hautes autorités du pays ont consacré un budget de l'ordre de 1,5 milliard de dinars pour l'achat dans un premier temps de quelque 500000 doses du vaccin anti-Covid». «Cette quantité», poursuit-il, «sera ainsi disponible comme prévu, c'est-à-dire en janvier prochain». Ce premier quota devrait permettre à l'Algérie d'entamer le campagne de vaccination à la date préconisée par le chef de l'Etat.

Abdelaziz Faïd a affirmé que «l'Etat débloquera jusqu'à 20 milliards de dinars». Le même responsable a déclaré que «le budget consacré par l'Etat pour l'acquisition du vaccin anti-Covid est de 20 milliards de dinars.» Il a ajouté dans ce contexte que «cette somme sera débloquée pour la vaccination de tous les Algériens qui doivent l'être», sans évoquer de quel vaccin il s'agit.

Le pays n'a toujours pas tranché pour le choix du vaccin. Plus d'une semaine est passée après la réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour trancher la question relative à l'acquisition du vaccin contre la Covid-19. Et les membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie préféreraient garder toujours «le secret». Ces derniers ont d'ores et déjà arrêté une «short list» des laboratoires développeurs de vaccins et les contrats sont en cours de finalisation pour les premières livraisons, comme l'avait précisé le communiqué des services du Premier ministère. Il se pourrait que le vaccin choisi par le pays soit incessamment annoncé, puisque Tebboune est rentré. L'annonce a été laissée aux soins du président.

Le DG du budget est, par ailleurs, revenu sur le dossier. Abordant la question de l'intégration des titulaires de contrats pré-emploi, il a, sur ce volet, affirmé que toutes les mesures pour intégrer cette catégorie de travailleurs ont été prises. Cela avant de préciser qu'une enveloppe de 160 milliards de dinars a été allouée pour intégrer les titulaires de contrats de pré-emploi en 2021, précisant que l'opération d'intégration de cette catégorie de travailleurs se poursuivra jusqu'en 2022.

Évoquant l'emploi dans la Fonction publique, Faïd a indiqué qu'une enveloppe de 90 milliards de dinars a été allouée en 2021 dans les différents secteurs, précisant que la Fonction publique compte 2,33 millions de fonctionnaires, soit une masse salariale de plus de 3 100 milliards de dinars.»