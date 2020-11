Enfin! Les autorités se sont décidées à faire respecter le protocole sanitaire de prévention contre le Covid-19. Après plusieurs mois de laisser-aller, entrecoupés par quelques opérations coup de poing, les sanctions sont de retour!

Les réticents à l'obligation du port du masque sont particulièrement visés. Depuis jeudi dernier, les forces de l'ordre sont à pied d'oeuvre pour faire appliquer cette mesure sanitaire.

Des «check-point» de la police et de la gendarmerie ont même «fleuri» à travers les quatre coins du pays. Ils ont été déployés spécialement pour distribuer des «prunes» à ceux qui ne portent pas leurs bavettes. Mehdi est l'un d'eux! Il a été sanctionné, jeudi dernier à la première heure, dans un barrage à Bab Ezzouar. «J'ai écopé d'une amende de 10 000 DA parce que je ne portais pas mon masque. Je trouve que c'est une aberration car j'étais seul dans la voiture», raconte-t-il en assurant que les agents de l'ordre n'ont rien voulu savoir. «On était plus d'une dizaine à avoir été arrêtés et sanctionnés», précise-t-il.

«J'aurais compris si j'étais accompagné, mais seul, je trouve que c'est exagéré», soutient-il très en colère. La facture était encore plus «salée» pour Amina et ses deux copines. Elles ont écopé de 10 000 DA chacune car aucune d'elles ne portait son masque de protection. «On a pris l'habitude de ne plus le mettre. On nous a fait un guet-apens», soutiennent ces jeunes filles plus préoccupées par leur portefeuille que leur santé.

Lotfi a, lui, eu plus de chance. Il a été arrêté, mais comme il avait sa bavette à portée de main, il n'a écopé que d'une petite remontrance. «Ils m'ont laissé partir, mais en m'avertissant que la prochaine fois je n'aurai pas cette chance. Ils m'ont dit que je devais porter le masque même si j'étais seul dans la voiture», raconte-t-il heureux de ne pas avoir été «soulagé» de 10 000 DA. Un retour en force de ce «procès» qui a provoqué certaines frictions chez les automobilistes en colère d'avoir été pris au piège. Beaucoup montraient du doigt les piétons qui passaient à côté sans le moindre moyen de protection, sans être iniquités. Une situation qui semble avoir changé depuis, hier, puisque plusieurs «décentes» ont été enregistrées dans des endroits publics, à forte concentration. Il s'agit, notamment des marchés et des postes. Nombreux sont ceux qui sont passés à la caisse. Ils ont reçu la fameuse contravention de 1 million de centimes. Les commerçants ne sont pas en reste! Beaucoup ont été sanctionnés ces trois derniers jours. Cela va de la simple verbalisation jusqu'à la fermeture pour une durée qui va de 15 jours à un mois. «Les contrôleurs sont passés très tôt le matin. Ils ont fait une véritable rafle en fermant une dizaine de magasins», souligne Kamel, commerçant dans la ville de Rouiba (banlieue est d'Alger). «J'allais ouvrir mon magasin. J'ai entendu de loin, ‘'le contrôle est là'', j'ai tout de suite fait demi-tour», avoue ce rescapé.Mourad n'a pas eu la même veine!

Il indique que les contrôleurs vérifient le moindre détail du protocole sanitaire, du tapis désinfectant à l'entrée du magasin jusqu'au marquage au sol. Si l'un d'eux manque, vous êtes foutus», atteste celui qui doit baisser rideau pendant 15 jours à cause de la présence d'un mineur dans sa boutique. En plus de ces sanctions, certaines communes du pays ont décidé de durcir le protocole sanitaire. Il s'agit, notamment, d'interdire les tables dans les cafés, restaurants et autres fast-foods. Ils ne peuvent vendre que les produits à emporter. Une décision qui a été prise en premier par la commune d'Alger -Centre, mais elle est en train de toucher peu à peu, tout le pays. Cela afin de tenter de freiner la recrudescence de l'épidémie. Mais paradoxalement, alors que le gouvernement a officiellement interdit la célébration des fêtes de mariages et les événements du genre, les cortèges continuent d'être entendus à travers les quartiers. Ils font le tour des villes sans qu'ils ne soient sanctionnés! Une situation qui ne laisse présager rien de bon pour l'amélioration de la situation épidémiologique du pays, du fait que ce genre de festivités, voireles cérémonies sont considèrées par les spécialistes comme l'endroit de prédilection pour la circulation rapide du virus. Si les citoyens n'adhérent pas à cette démarche, le retour au confinement sera inévitable!