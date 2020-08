Le président de la République a désigné les nouveaux ennemis publics: les gangs des quartiers. En effet, Abdelmadjid Tebboune a tenu a commencer la réunion du Conseil des ministres, qu'il a présidée edimanche dernier, par ce dossier qu'il qualifie de «très important». Il a, dans ce sens, appelé les membres du gouvernement et les différents services de sécurité à lutter sans relâche contre ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. «Il faut une lutte sans relâche contre ce phénomène de bandes criminelles de quartiers qui ont connu un pullulement ces dernières années, notamment dans les grandes villes», a soutenu le chef de l'Etat, avant de rappeler les causes qui ont permis à ces petits «voyous» d'occuper le terrain. «Cela a été causé par la faiblesse de l'autorité de l'Etat», a-t-il amèrement constaté. Pour lui, il est donc impératif de renforcer les mesures coercitives, en vue de protéger les citoyens et leurs biens, de ces bandes criminelles. «Ils sèment le chaos, terrorisent les citoyens et s'adonnent au trafic de drogue, en se servant de l'argent sale», a dénoncé le premier magistrat du pays.

Une prison, plus un club-Med...

Le président Tebboune, qui semble avoir bien analysé cette problématique, sait que la législation actuelle ne permet pas d'endiguer ce dangereux fléau. La réalité est là, ces bandes criminelles connaissent les failles du système, qui leur permettent d'éviter de lourdes peines de prison. Leur séjour à l'ombre ressemble à des «vacances» payées, aux frais du contribuable. Combien de victimes ont vu leurs agresseurs les narguer quelques mois à peine après s'être fait attraper? Combien de policiers ou de gendarmes se sont retrouvés impuissants face à des criminels multirécidivistes, qui font des allers-retours en prison, «programmant» à l'avance leur sortie, notamment avec la fameuse «grâce présidentielle» du 5 juillet et du 1er novembre. Le président de la République a bien compris la chose, en commençant par les exclure de ce dispositif de grâce. «Les personnes arrêtées dans le cadre de la criminalité urbaine seront exclus des procédures de grâce», souligne le communiqué de la présidence. Tebboune va encore plus loin, puisque non seulement ils ne pourront plus bénéficier de la grâce, mais seront condamnés à des peines plus lourdes, qui vont de 5 ans de prison ferme à la perpétuité. «Cette criminalité passible de peines proposées, allant de 5 ans à la perpétuité, en cas d'homicide, assorties d'une amende allant jusqu'à 2 millions de DA», assure la même source. Néanmoins, la loi contre les «gangs» des quartiers prévoit également de mieux protéger les agents du service d'ordre, qui se retrouvent souvent dans le box des accusés à cause de la malice de petits criminels. Abdelmadjid Tebboune a ainsi ordonné d'instituer des mesures légales devant protéger les différents corps de sécurité, chargés de lutter contre ces bandes. Dans cette nouvelle stratégie de lutte contre la criminalité urbaine, la société civile doit aussi avoir un rôle primordial. À ce propos, le président de la République a donné des instructions à l'effet d'intensifier l'action de la Commission nationale et des sous-commissions locales créées dans le cadre dudit projet d'ordonnance soumis au débat, tout en impliquant la société civile dans la lutte contre cette criminalité.

Il est aussi question de couper les moyens qui leur permettent de semer la terreur dans les différents quartiers, à savoir des armes blanches de plus en plus grandes, comme on a pu le voir la semaine dernière, avec une bande de jeunes délinquants qui ont menacé avec un sabre un homme d'un certain âge. Cela s'est passé en plein jour devant son domicile, après qu'il est sorti défendre sa fille agressée par ces énergumènes. Pour dire que ces bandes criminelles des quartiers se procurent des couteaux, tasers (pistolets à impulsion électrique) et autres armes du même type très très facilement. On se croirait dans un film de samouraïs où de cartels mexicains. L'Etat a donc décidé de criminaliser la vente, l'importation et la possession de ce type d'objets. «Il faut interdire l'importation, la vente, la possession, l'utilisation ou la fabrication d'armes blanches, sabres et poignards, destinés aux bandes de quartiers», a ordonné le chef de l'Etat.

Criminaliser les armes blanches!

Le président de la République a, également, chargé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'élaborer une loi contre le kidnapping pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs enfants, car ce phénomène reste, certes, marginal, mais peut très vite prendre de l'ampleur, particulièrement chez ces bandes des quartiers qui y trouveront un moyen pour se faire de l'argent très facilement. Le premier magistrat du pays veut leur couper l'herbe sous le pied, surtout que depuis le début de la crise sanitaire les agressions dans les rues sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Tebboune a sonné la fin de la récréation. C'est désormais la guerre...