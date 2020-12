Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a révélé, hier, à Alger, que «les entreprises publiques ont bénéficié d'un fonds d'investissement qui dépasse les 1000 milliards de dinars». Cette somme a été «allouée par l'Etat pour l'effacement des créances des entreprises en difficulté, voilà une dizaine d'années», a précisé le ministre, en marge de la cérémonie du lancement du nouveau portail électronique interactif du ministère des Finances.

L'état délabré de nombreuses entreprises publiques, malgré des apports financiers conséquents, est la conséquence «de la mauvaise gouvernance de nos grandes entreprises», a affirmé Benabderrahmane. Cet état de fait appelle la nécessité d'un changement du mode de gouvernance des entreprises du secteur public. Répondant à la question de savoir, si le gouvernement envisagerait de privatiser l'Eniem, qui a du mal aujourd'hui à relever la tête, Benabderrahmane a, d'emblée annoncé que «plusieurs entreprises publiques, comme l'Eniem, vont être préservées par l'Etat». Néanmoins, le ministre pose des préalables, en ce sens, que «l'accompagnement financier de l'Etat sera conditionné par la modernisation de leur mode de gestion», indique-t-il. Le ministre révèle «qu'un cahier des charges définissant les conditions d'accès au soutien financier par ces entreprises étatique sera bientôt élaboré». «Le cahier des charges en question sera élaboré par le Trésor public, les banques publiques et les entreprises industrielles publiques», a-t-il assuré. Pour le ministre, «cela permettra à l'Etat de faire des évaluations périodiques sur la manière dont ces crédits sont utilisés par leurs bénéficiaires». L'on apprendra que les entreprises publiques ou privées seront accompagnées par l'Etat d'une manière ou d'une autre, «mais nous serons très regardants sur le mode de gouvernance et sur le management de ces entreprises», a affirmé le ministre, ajoutant que «l'Etat doit s'assurer que l'argent consacré pour ces entreprises sera utilisé à bon escient». La transparence et la rapidité du traitement des demandes soulevées par les opérateurs et le citoyen figurent parmi les priorités du ministère des Finances. Benabderrahmane a déclaré dans ce sens que «le délai de traitement des demandes effectuées via le nouveau portail électronique interactif du ministère ne devra pas dépasser les trois jours». À ce propos, lors de son allocution prononcée à l'occasion du lancement de son nouveau portail électronique interactif, le ministre a assuré que la tutelle «travaillera à travers cet outil pour consolider le principe de transparence, selon le programme de réforme annoncé par les pouvoirs publics». «Nous aspirons ainsi, de ce point de vue», a-t-il poursuivi «à fournir un service électronique continu pour éliminer toutes sortes de bureaucratie et ouvrir un dialogue avec toutes les parties concernées par le secteur des finances».

«De plus, le portail officiel du ministère des Finances est enrichi d'informations et de données économiques qui permettent au visiteur de disposer d'une vaste base d'informations en langues arabe et française», a-t-il conclu.