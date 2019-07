C’est certainement un pas gigantesque qui vient d’être franchi pour une sortie de crise. Une des revendications majeures de la contestation populaire vient de trouver écho auprès du chef de l’Etat.

Le dialogue sera mené par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, qui n’ont pas d’ambition électorale.

« Le processus de dialogue qui sera lancé incessamment, sera conduit et mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale» a déclaré, hier, le chef de l’Etat dans un discours adressé à la nation à l’occasion du 57ème anniversaire de l’Indépendance. Abdelkader Bensalah va plus loin et détaille le profil de ces personnalités qui seront chargées de piloter les prochains pourparlers.

« Des personnalités qui émergent du fait de leur autorité morale ou de leur légitimité historique, politique ou socioprofessionnelle, les rendant éligibles à l’accomplissement de cette noble mission et qui seraient de nature à les aider à conduire et à faciliter ce dialogue.», a-t-il souligné, tout en levant toute équivoque sur une hypothétique participation de l’administration ou l’institution militaire.

« A cet égard et afin d’éviter toute interprétation et de dissiper tout malentendu, l’Etat dans toutes ses composantes, y compris l’Institution militaire, ne sera pas partie prenante à ce dialogue et observera la plus stricte neutralité, tout au long du déroulement de ce processus», a assuré Abdelkader Bensalah. Dans quel rôle se confinera donc l’Etat ?

« Il se contentera de mettre tous les moyens matériels et logistiques à la disposition du Panel de personnalités, qui décidera lui-même des modalités de son fonctionnement», a souligné l’ex-président du Sénat qui a indiqué que l’affranchissement du Panel sera total.

Il reviendra aussi à sa composante de fixer le calendrier de cette échéance électorale majeure, d’en assumer son aspect réglementaire jusqu’à son terme. « Sous la conduite de ce Panel, les participants au dialogue auront la liberté de discuter et de débattre des conditions à réunir pour garantir la crédibilité du scrutin et aborder l’ensemble des aspects législatif, réglementaire et organisationnel de cette élection, y compris le déroulement du calendrier électoral, ainsi que les mécanismes de son contrôle et de sa supervision», a expliqué le chef de l’Etat qui a insisté sur le caractère inclusif que doit revêtir le dialogue.

«Ce dialogue doit revêtir le caractère le plus inclusif possible.

Le Panel des personnalités pourra inviter toute partie qu’il estime utile, à la conduite de sa mission et à la réalisation de son objet, notamment les partis politiques, la société civile, les organisations socioprofessionnelles, les personnalités nationales, y compris celles émanant du Mouvement populaire, pour consigner leurs positions, avis et propositions», a suggéré Abdelkader Bensalah.