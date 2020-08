Le secteur des produits pharmaceutiques était au coeur du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. La réunion présidée par le chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale sera consacrée à «l'étude du dossier de l'environnement, des mesures réglementaires ayant trait au secteur des produits pharmaceutiques et à la lutte contre la pandémie de Covid-19» avait annoncé, samedi, la présidence de la République. Cette activité vitale pour la santé a certainement besoin d'être assainie et répondre à la demande des patients. Il faut souligner que des pénuries d'une ampleur inimaginable frappent ce secteur. Pas moins de 200 médicaments indisponibles dans les pharmacies algériennes ont été signalés par les professionnels de la santé, lors du 13ème Colloque national du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine qui a été organisé le 9 mars dernier à Alger. Une crise qui s'est exacerbée en 2019 au point où des patients atteints de maladies chroniques ont dû recourir à la légendaire solidarité qui particularise la société algérienne pour se procurer à l'étranger des médicaments qui se sont volatilisés du marché national. Ce qui a ouvert une nouvelle brèche au marché de l'informel.

Le syndicat avait dénoncé les pratiques «mafieuses» d'un certain nombre d'importateurs et de distributeurs, leur monopole exercé depuis des lustres sur le marché du médicament en Algérie, mettant à leurs bottes les vrais professionnels de ce secteur. Le ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique Abderramane Djamel Lotfi Benbahmad, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens algériens (Cnopa) est monté au créneau pour dénoncer au mois de mars dernier sur les ondes de la Chaîne 3 «certains lobbys dans l'industrie pharmaceutique algérienne qui ont longtemps refusé de travailler en toute transparence. Une ère qui est appelée à être révolue avec la nouvelle loi sur la santé. Un coup de balai s'impose. L'Etat a décidé de faire le ménage.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait invité il y a une semaine, le 23 août, l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques, ayant obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation de leurs programmes d'importation et d'exploitation d'établissement, à se présenter au siège du ministère, à Alger, à «l'effet de leur notifier la régularisation de leurs dossiers», avait-il indiqué dans un communiqué. Par ailleurs, des experts de l'industrie pharmaceutique qui avaient animé un atelier consacré à cette branche, lors de la conférence sur le plan de relance économique et sociale, qui s'est tenue récemment, ont émis un ensemble de recommandations pour relancer ce secteur.

L'urgence de la mise en place d'«un plan d'urgence» qui permettra aux entreprises du secteur pharmaceutique de surmonter les contraintes qui menacent leur pérennité a été soulignée. Ce plan recommande, notamment la levée de toutes les restrictions qui entravent l'opération d'enregistrement des médicaments fabriqués localement, afin de réduire la facture d'importation des produits pharmaceutiques, ont indiqué les spécialistes du secteur qui ont également recommandé aux pouvoirs publics de soutenir l'Agence nationale des produits pharmaceutiques.

Des indicateurs précieux pour la Santé qui doit changer de peau.